Milorad Dodik i Bosnjës telefonon ministrin e Jashtëm rus, çfarë u diskutua

Anëtari i Presidencës së Bosnje-Hercegovinës, serbi Milorad Dodik ka telefonuar ministrin e Jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov.

Lajmin e bëri të ditur vetë Dodik përmes një njoftimi.

Ata kanë folur për marrëveshjen mes Dodikut dhe Putinit të vitit të kaluar ndërsa kanë deklaruar hapur se do të kundërshtojnë çdo rishikim të Marrëveshjes së Dejtonit.

"За телефонскиот разговор на министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров со членот на Претседателството на Босна и Херцеговина, Србинот Милорад Додик. По иницијатива на босанско-херцеговската страна, се одржа телефонски разговор на министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров со членот на Претседателството на Босна и Херцеговина, Србинот Милорад Додик. Размена на мислења за имплементацијата на договорите постигнати по средбата на претседателот на Руската Федерација Владимир Путин и Милорад Додик во Москва во декември 2021 година. Се планираат чекори за интензивирање на напорите во оваа насока.

Është konfirmuar angazhimi i ndërsjellë për respektim të rreptë të Marrëveshjes së Dejtonit për Bosnjë-Hercegovinën, për të kundërshtuar përpjekjet në rritje për të rishkruar parimet e OKB-së të përfshira në to dhe në marrëveshjen e BE-së dhe NATO-s në dëm të popullit të Republikës të Serbisë. Shpjegimet e hollësishme të palës ruse në lidhje me situatën rreth Ukrainës, arsyet e vendimeve përkatëse të marra nga udhëheqja e vendit tonë u pritën me mirëkuptim”, thuhet në njoftimin e ambasadës ruse në Bosnje Hercegovinë.