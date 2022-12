Pas deklaratës së djeshme të Rafael Leaos, i cili pohoi qëndrimin e tij në Milano, bordi drejtues i Milan ka vendosur t’ia “shpërblejë” talentin portugez me një rritje të lehtë rroge.

Sipas prestigjioze “La Gazzetta dello Sport”, bordi drejtues do të ishte i gatshëm të ngrejë ofertën e tyre për rinovimin e Rafael Leaos. Kuqezinjtë do të shkonin deri në 7 milionë euro në vit dhe një takim me rrethin e lojtarit që skadon në qershor 2024 pritet në ditët në vijim. /albeu.com