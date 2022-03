Milan i mjaftohet një goli për të blinduar vendin e parë në tabelë (VIDEO)

Milan ka arritur të marrë një fitore me shumë peshë mbrëmjen e sotme ndaj Cagliarit.

Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 0-0 por rastet nuk munguan. Loja dukej me intensitet dhe Milan nuk po gjente hapësira të realizonte golin pasi dhe Cagliari ishte i vendosur mirë.

Pjesa e dytë nisi me gol ku në minutën e 60-të, Giroud asistoi për Bennacer dhe ky i fundit goditi një predhë të vërtetë në drejtim të portës duke e bërë të pamundur kapjen nga portieri kundërshtar.

Cagliari pjesën e mbetur të lojës u mundua të vendoste në vështirësi Milanin por nuk ia arriti qëllimit.

Kështu klubi i Milanos ruan vendin e parë me 66 pikë, ndërsa Napoli në vendin e dytë me 63 pikë dhe Inter në të tretin me 60 pikë (me një ndeshje më pak)./

h.ll/albeu.com