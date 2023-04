Mike Pompeo: Nuk do të garoj për president në zgjedhjet e 2024

Ish-sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, ka dklaruar se nuk do të kandidojë për president në vitin 2024.

“Ky nuk është momenti ynë”, tha Pompeo për Fox News.

Pompeo, i cili kishte nxitur spekulime për një ofertë të mundshme, tha se zgjedhja për të mos kandiduar në 2024 ishte një “vendim thellësisht personal” për të dhe gruan e tij, Susan. Ai kishte udhëtuar në një sërë shtetesh me votime të parakohshme muajt e fundit.

Pompeo pretendoi se Donald Trump nuk ndikoi në vendimin e tij, por hodhi disa “kunja”ndaj ish-presidentit, kabineti i të cilit Pompeo shërbeu si drejtor i CIA-s dhe sekretar i shtetit.

“Mendoj se amerikanët janë të etur për njerëz që bëjnë argumente, jo vetëm për postime në Twitter. Mendoj se ata po kërkojnë dikë që mund të artikulojë qartë vizionin e tyre për atë që prindërit duhet të bëjnë për t’i ndihmuar fëmijët e tyre të jenë të suksesshëm në shkolla dhe se si ne e kthejmë krimin nga rrugët dhe qytetet tona, “tha Pompeo.

“Nuk e di nëse do të përfundojë të jetë presidenti Trump që zgjedh populli amerikan ose nëse këtë do të zgjedhë partia jonë për të qenë kandidati i saj. Por shpresoj se do të jenë ato debate rreth argumenteve reale, gjëra që kanë vërtet rëndësi.”, shtoi ai./albeu.com