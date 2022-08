“Mezi presim të prekim duart e tua të vogla”, Einxhel Shkira konfirmon për herë të parë shtatzëninë (VIDEO)

Pasi ironizoi për ditë me radhë mediat që raportuan se ajo është në pritje të ëmbël, Einxhel Shkira ka konfirmuar për herë të parë se lajmet ishin të vërteta.

Moderatorja konfirmoi se është në pritje të ëmbël përmes një videoje të postuar në Instagram, krahas së cilës shkruan: “Kur endrrat behen realitet dhe realiteti eshte me i bukur se do enderr ne jete.….Kur e do aq shume jeten sa toka te duket si parajse dhe ti po qendron mbi re… Kur ti gjen ate shpirtin binjak dhe Zoti buzeqesh sepse e di qe eshte momenti tet bekoj me dhuraten me hyjnore…Kur thjeshte nje prekje dore kthehet ne nje prekje Jete…..dhe ne mezi po presim tet prekim duart e tua te vogla…”

