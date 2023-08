METAMORFOZA/ Bajri i kërkoi ndihmë ish-deputetit për të vrarë Dor Dulin

Për kapjen e Dorian Dulit, Genc Tafilit, Ibrahim Licit, Behar Bajri dhe biznesmeni strategjik Pëllumb Gjoka, kishin mobilizuar një ushtri me spiunë në teren si dhe brenda radhëve të Policisë së Shkodrës.

Dy figurat që Bajri i ndruhej jashtë mase se mund ta godasin dhe sjellin dëme, janë pikërisht Dorian Duli dhe Ibrahim Lici. Të tjerët as i llogariste fare.

“…Lict të hanë k…, përveç atij të Tiranës, Bracces…”- i shprehej në një bisedë Bajri, Pëllumb Gjokës, teksa ky i fundit e këshillonte Beharin që të mos dilte në qytet.Madje edhe nëse dilte, të bënte kujdes, mos binte në gjumë.

Behari ja kthen se: …unë nuk bëj ulje dhe paqe.Nëse vijnë për pajtim, do u them hajdeni vritena përballë…

Mes mobilizimit të informatorëve nga Leksi i Druve, Prek Kodra, Bardhyl Mavraj, shefi i policisë Shkodër Ardrit Hasanbegaj, Behar Bajri mer takim dhe me ish-deputetin PS në Lezhë, Arben Noka.

Kapja e Dorian Dulit duhej bërë sa më parë.Ai është mjaft i përgatitur dhe taktikisht di të përdorë mirë armën.

Grupi “Bajri” e cilëson të pa arritshëm, nëse Duli është i armatosur dhe shfaqin frikë ti afrohen.Duke ja ditur këto cilësi, skuadra e vrasësve me në krye Behar Bajrin dhe Pëllumb Gjokën, duan ta heqin Dorian Dulin në Lezhë.

Plani ishte ta zinin në pritë me pabesi, pasi Dorian Duli, frekuentonte herë pas here Shëngjinin duke takuar Leksin e Druve.

Por duke qënë se Duli po planifikohej të vritej në Lezhë, Bajri kërkon takim dhe lidh aleancë me Ben Nokën, pasi ky i fundit ka baza të sigurta në Lezhë dhe Shëngjin.

Behari i shkruan Pëllumb Gjokës që sot është duke ardhur të më takoj Ben Noka do të flas një herë me të, të më ndihmoj për “Dorin” (Dorian Duli) që ta “heku” në Lezhë.

Pëllumbi shprehet që, ti duhet ta ndash mendjen për “Dorin” sepse ai shkon në Shëngjin.

Behari shprehet që, e kam të ndame dhe se du ma e “hek”, por kam qef ta heq jashtë Shkodre.

Me datë 3 korrik 2020 ora 13.38 Behar Brajoviq duke përdorur TIV9E3 komunikon me përdoruesin e 7142D9 i identifikuar si Pellumb Gjoka.

Në 3 korrik 2020 ora 13:38 Behar Brajoviq flet me Pëllumb Gjokën, ku Behari i tregon që, “…mbrëmë erdhi dhe më takoj “Beni”, mirë u ndava. Më tha do të ndihmoj për Dorin se shkoka në Lezhë dhe kam unë baza më tha. Shkoka me Genc Tafilin dhe me Colin. Do të ndihmoj më tha, unë kam prit me dal ti…”.

Ndërkohë pabesia e anëtarëve të grupit, shfaqet në një moment kur Aleks Ndreka në 14 shtator 2020 komunikon me Prek Kodrën, i cili ishte ngarkuar nga Behar Bajri për të gjetur “strofkën” e Ibrahim Licit, Dorian Dulit dhe Genc Tafilit.

Madje Ndreka e ka në tavolinë Genc Tafilin, me të cilin pi kafe dhe i bën foto dhe ja nis grumbulluesit të informacionit Prek Kodra.

Mes tyre zhvillohet kjo bisedë ku Aleksi i dërgon një foto të një personi dhe i shkruan “…Tafil…”.

Preka e pyet: nëse, je me të dhe ku…?

Aleksi i përgjigjet: “…që, jam me të në Shëngjin, po ai tjetri për Dorian Dulin, nuk ka ardhur. Do ti shkoj Tafilit me pi kafe për shtëpinë e re, këtij.

Preka i shkruan që, mos e le pa shku dhe fiksoje mirë. Shumë na duhet ai tjetri, mua po më presin.

Aleksi i shkruan që:”…Duro, se pasnesër do shkoj me pi kafe për shtëpinë e re…”.

Ndërkohë në 16 tetor 2020 ora 20:23 Prekë Kodra duke biseduar, komunikon me Aleks Ndreka, ky i fundit i shkruan: “…A e don një zgjidhje të mirë ma e nxjerr Dorin në pritë dhe me tall k… me të. Me ta nxjerr qefull Dor Dulin.

Dështimi i vrasjes së Dorian Dulit, erdhi sipasojë e nuhatjes së ketij të fundit për planin e vrasjes.

Madje nga informacionet operative, Dorian Duli ka kuptuar se njeriu që mblidhte informacion dhe ja jepte Bajrave ishte pikërisht Ardrit Hasabegaj, shefi i sektorit të hetimit në policinë e Shkodrës.

Me guximin e tij, Dorian Duli mësohet të jetë paraqitur në policinë e Shkodrës, duke kërkuar takim kokë më kokë me Hasanbegaj.

Duli ka paralajmëruar Hasanbegaj, që nëse kishte bërë lojra për ta vrarë, të parit kapelja do i fluturonte atij. /Oranews/