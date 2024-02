Metalurgët e Burrelit në protestë, kërkojnë largimin e drejtorit të uzinës dhe rritje page

Punonjësit e uzinës së Ferrokromit të Komsisë në Mat dolën sot në një protestë me disa kërkesa ndaj kompanisë turke “Yildirim” që ka në administrim uzinën.

Rreth 80 metalurg kanë shtruar kërkesat e tyre në lidhje me largimin e drejtorit të kësaj uzine Ervin Isaj, përmirësimin e kushteve të punës dhe rritje të pagës. Kërkesa për largimin e drejtorit lidhet me një incident të dy viteve më parë, ku sipas metalurgëve drejtori ka dhunuar kolegun e tyre, Hamit Metra, ngjarje për të cilën gjykata e shkallës së parë Mat e ka shpallur fajtor.

Nga ana tjetër, kolegët e Metrës të cilët kanë qenë në vendin e ngjarjes kur ka ndodhur incidenti dhe kanë dalë dëshmitar të tij në gjykatë, deklarojnë se diskriminohen nga drejtori. Po ashtu, ata kërkojnë që jo vetëm të largohet drejtori nga detyra, por edhe të përmirësohen kushtet në punë, të ketë rritje page, të ketë sigurim jete etj.

Metalurgët thonë se protesta e tyre do të vijojë deri në realizimin e kërkesave të tyre, nëse nuk do të merren parasysh ato do të përshkallëzohen.