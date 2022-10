Meta: Të hapur për bashkëpunim me Berishën, opozita duhet të ketë 1 kandidat për çdo bashki

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është duke mbajtur ditën e sotme një konferencë për shtyp ku ka deklaruar edhe një herë se është i gatshëm për bashkëpunim me opozitën.

Bashkëpunimi me Partinë Demokratike për këto zgjedhje lokale, u shpreh Meta, do të jetë i hapur, pasi aksioni opozitar sipas tij, është me interes kombëtar.

“Partia e Lirisë ka qenë e hapur për të bashkëpunuar me çdo component opozitar e veçanërisht me PD. PL është e gatshme në çdo moment të fuqizojë aksionin opozitar. Jo si ish-kryetari që e përdorte bashkëpunimin opozitar për interesat e veta, apo për t’i bërë shantazh qeverisë Përballjen e kemi me Edi Ramën dhe dëshiron t’i bashkojë forcat e saj në mënyrën më të hapur dhe konstruktive…Çdo vonesë i jep kohë Edi Ramës që të vjedhë i qetë.”/;albeu.com