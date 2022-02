Meta surprizohet: M’u zbukurua dita (FOTO LAJM)

Presidenti i Republikës Ilir Meta mori dhuratë një shall të personalizuar të klubit të famshëm skocez Celtic, tifoz i të cilit është edhe vetë kreu i shtetit.

Shalli iu soll nga ish-kapiteni i kombëtares sonë Rudi Vata.

Kreu i shtetit u shpreh shumë i lumtur nga vizita e papritur ish-futbollistit shkodran, i cili ka luajtur gjatë karrierës për Celtic.

Meta u shfaq gjithashtu shumë i gëzuar për fitoren e skuadrës së zemrës në derbin me Glasgoë Rangers 3-0, takim i zhvilluar para 5 ditësh.

POSTIMI I ILIR METËS:

Shumë i lumtur nga vizita surprizë që më bëri sot legjenda e Ekipit Kombëtar dhe #CelticFC, Rudi Vata.

Më zbukuroi edhe më shumë ditën, me dhuratën e veçantë që më solli me rastin e fitores së derbit #CELRAN dhe ngjitjes në vend të parë, një shall të personalizuar me simbolet e skuadrës tonë të zemrës.

Faleminderit Ricit, mikut tonë për këtë dhuratë!

TË PARËT GJITHMONË!

HAIL HAIL!/albeu.com/