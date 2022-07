Meta: Rama paguan mirë që opozita të flejë

Ish-presidenti i vendit, Ilir Meta ditën e sotme ka mbledhur Partinë e Lirisë ku do të flitej për vazhdimësinë e partisë.

Gjatë fjalës së tij ai ka nuk ka harruar që të përmendë edhe cështje tv tjera.

Meta ka theksuar se beteja e Stakingradit për të shpëtuar Shqipërinë ka filluar duke shtuar se ai nuk ka pasur mbështetjen e shqiptarëve kur ai mbronte Kushtetutën dhe se Rama paguan opozitën që të flejë.

Ilir Meta: Ata që mendojnë se kanë denoncauar, po çfarë i ka gjetur këta? Mesazhi duhet të jetë i qartë, beteja e Stalingradit për të shpëtuar Shqipërinë ka filluar. Të paktën për mua. Ju pa dashjen tuaj më latë vetëm kur po mbroja Kushtetutën. Paguan mirë Rama që opozita të flejë mirë. Ata më lanë me qëllim. Kur ishte për t’i rënë Tahirit i bien Beqes. Vazhdon akoma ka një pjesë të opozitës që kakarinë sipas porosive që merr ai për të shfokusuar popullin, opozitën. S’kemi garë me njeri ne, e kemi kundër korrupsionit. Do të provomohen më shumë ata që do të dalin në ballë të kësaj lufte me investigime, kërkime, të vërteta.”/albeu.com