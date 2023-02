Meta: Protestoni sot, mos prisni që tu vën traun në derën e shtëpisë

“Se Zoti vetë e tha me gojë, se kombet shuhen përmbi dhe, por Shqipëria do të rrojë, për të, për të luftojmë ne”, e ka nisur me një vaarg të himnit Kombëtar, fjalën e tij para protestuesve kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta.

Duke iu drejtuar protestuesve ai tha se shumë shpejt revolta qytetare do të japë rezultate të mrekullueshme.

Ai ju bëri thirrje shqiptarëve që të çohen dhe të rrëzojnë këtë qeveri dhe të mos presin deri sa tu vëjnë traun në derën e shtëpisë.

“Se Zoti vetë e tha me gojë, se kombet shuhen përmbi dhe, por Shqipëria do të rrojë, për të, për të luftojmë ne. Asgjesimi i demokracisë ëhstë skenari që ka marrë përsipër të zbatojë Edi rama. vetëm demokracia e mbron Shqipërinë dhe mbron shqiptarët. Ju përshëndes të gjithëve që në një orë të vështorë keni lënë punët tuaja për të treguar vendosmërinë tuaj për të mbrojtur familjet tuaja, vendin, kujtimin e ndritur të të parëve tanë dhe të ardhmen e fëmijëve të Shqipërisë. përmendi traun doktori, e kanë qef shum traun ata, po e vënë kudo. Ju bëj thirrje të gjithëve që na dëgjojnë, mos pisni tu vënë traun dhe tek dera e shtëpisë. Kjo protestë shumë shpejt po i jep, dhe do të japë rezultatet e saj të mrekullueshme. jam i bindur se në këtë mënyrë të qendryeshme, shumë shpejt në sallën e Kuvendit do të gjëmjë fjala e lirë. Do të vendoset llogaridhënia, dhe drejtësia nuk do të jetë më në dorë të Edi Ramës, përgjegjësit kryesor në këtë korrupsion për miliarda eurosh”, deklaroi Meta.