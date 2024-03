Meta prezanton Sekretaren për Fuqizimin e Gruas në PL: Partia e Lirisë, revolucion për të drejtat e grave në vend

Me anë të një video të shpërndarë në rrjetet sociale, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, ka prezantuar Sekretaren e Partisë së Lirisë për Fuqizimin e Gruas, Ines Shehun.

“Shumë i lumtur që së bashku me Nënkryetaren e deputeten Erisa Xhixho dhe me Kryetaren e LGI-së, Esmeralda Demiraj të urojmë sot në ditën e parë të punës dhe aktivitetit të saj publik si Sekretare për Fuqizimin e Gruas, Ines Shehun, një prurje e re dhe energji e shtuar pozitive për Partinë e Lirisë. Jam besimplotë se Partia e Lirisë me programin e saj konkret dhe të shkëlqyer për fuqizimin e grave dhe vajzave do të bëjë shumë shpejt një revolucion, jo vetëm në politikë, por në të gjithë shoqërinë shqiptare”, shkruan Meta.

