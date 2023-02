“Meta” përgatitet për një valë të re pushimesh masive nga puna

Një raund i ri pushimesh masive thuhet se po shqyrtohet nga Meta, e cila tashmë shkurtoi 11,000 vende pune vjeshtën e kaluar. Dhe pushimet e reja nga puna do të bëhen në kuadër të kontrollit të kostos. Lajmi vjen pasi Mark Zuckerberg tha në janar se ishte i hapur për një valë të re pushimesh nga puna, pavarësisht garancive në nëntor se ai e hodhi poshtë një skenar të tillë.

Analistët e tregut të teknologjisë vënë në dukje se Apple nuk shkurtoi vendet e punës, ndryshe nga Meta dhe Amazon. Kjo për shkak se Meta dhe kompanitë e tjera të teknologjisë kanë dyfishuar fuqinë e tyre punëtore që nga viti 2019. Rritja e kostove, së bashku me recesionin, kanë çuar në shkurtimin e 13% të fuqisë punëtore të kompanisë, me çështjen që vlerësohet të jetë ende e hapur.

Meta, sipas Washington Post, pritet të vijojë me pushime nga puna që prekin menaxhmentin, ndërkohë që do t’u ofrojë drejtuesve të lartë poste të ulëta. Megjithatë, disa projekte pritet të ndërpriten pasi ato tentojnë mënyra më të lira për të arritur qëllime të caktuara.

Sipas vlerësimeve, në raundin e ri nuk do të ketë mijëra pushime nga puna. Në vend të kësaj, ato do të jenë afatgjata, me muaj dhe të përhapura në të gjithë kompaninë.

Zyrtarisht, përfaqësuesi i kompanisë refuzoi të komentojë artikullin e Washington Post. /albeu.com