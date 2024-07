Meta: Gjykata Kushtetuese duhet të ishte e e prerë me kohë në lidhje me mandatin e Xhaçkës

Gjatë një komunikimi për mediat, presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, u pyet në lidhje me vendimin e GJK për mandatin e Olta Xhaçkës dhe si dhe për zgjedhjet në Himarë.

Sa i përket vendimit të sotëm të Kushtetueses, Meta tha se edhe kjo gjykatë është e kapur nga Rama dhe se qëndrimet e saj duhet të ishin të prera dhe të qarta me kohë.

“Konflikti i interesave është në nivelet me të jashtëzakonshme. Gjykata Kushtetuese është i kapur nga Rama-forma. Qëndrimet e saj duhet të kishin qenë të qarta dhe të prera me kohë”, tha Meta.

Në lidhje me zgjedhjet në Himarë, ai theksoi se gjithçka është pjesë e një skenari mafioz dhe se mazhoranca kërkoi të marrë me dhunë dhe forcë bashkinë e Himarës.

Ai shtoi se Partia e Lirisë do të mbajë të njëjtin qëndrim me Partinë Demokratike.

“Gjithcka është bërë fakti i kryer, duke tentuar të marrë me dhunë bashkinë e Himarës. Eshtë e qartë që vendi është në momentet më të errëta të demokracisë dhe respektimin të shtetit ligjor pasi të gjithë e dimë që për të lejuar Belerin për të bërë betimin ishte e pamundur dhe për ta çuar në KQZ për t’i hequr mandatin ishte e mundur.

Në lidhje me bashkinë e Himarës do të kemi të njëjtën qëndrim me PD”, u shpreh presidenti i PL.