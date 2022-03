Mesazhi i Zelensky për Putin: Do qendroj këtu deri sa të fitoj luftën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky sapo ka postuar mesazhin e tij të fundit me video, duke thënë se po qëndron në zyrën e tij në Kiev.

“Nuk u fsheh. Dhe nuk kam frikë nga askush. [Unë do të qëndroj] për aq kohë sa duhet për të fituar këtë… luftë!”, thotë Zelensky, shkruan BBC.

Një përmbledhje e zhvillimeve më të fundit në ditën e 12 të pushtimit rus të Ukrainës:

• Bombardimet ruse vazhdojnë të pengojnë evakuimin e civilëve nga qytetet e rrethuara, thotë Ukraina

• Sulmet thuhet se do të vazhdojnë pavarësisht një propozimi nga Rusia për të krijuar rrugë të sigurta shpëtimi nga Kievi, Mariupol, Sumy dhe Kharkiv. Ukraina e quajti propozimin “imoral” pasi shumë nga rrugët e liruara çonin civilët ukrainas në Rusi ose aleatin e saj në Bjellorusi.

• Dhjetëra mijëra civilë mbeten të bllokuar pa energji elektrike dhe me pak akses në ushqim dhe ujë në qytetin e madh port të Mariupol. Dy përpjekje për t’i evakuuar ata në fundjavë dështuan pasi armëpushimet e planifikuara nuk u realizuan

• Rreth 2,000 njerëz kanë mundur të largohen nga Irpin, në veriperëndim të kryeqytetit Kiev, megjithatë bombardimet e vazhdueshme ruse.

• Rusia dhe Ukraina kanë mbajtur një raund të tretë të bisedimeve të paqes, por pak thuhet se është rënë dakord. Një raund i katërt i bisedimeve do të zhvillohet nesër në Bjellorusi, sipas një negociatori nga Moska.

• SHBA, Franca, Gjermania dhe Britania e Madhe janë zotuar të vazhdojnë të rrisin kostot ndaj Rusisë për pushtimin e saj “të pajustifikuar” të Ukrainës, thotë Shtëpia e Bardhë.

• Udhëheqësit perëndimorë po kërkojnë gjithashtu më pak varësi nga furnizimet e naftës të Rusisë në të gjithë Evropën. Rusia thotë se refuzimi i naftës ruse do të ishte “katastrofik”

• Çmimet e naftës janë rritur në nivelin më të lartë të 13 viteve për shkak të krizës.