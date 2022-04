Mes tyre edhe shqiptarë, Blinken reagon pas shpalljes non-grata të politikanëve në Ballkan

Sekretari Amerikan i Shtetit, Anthony Blinken pas vendimit të DASH për shpalljen non-grata të disa politikanë të lartë dhe biznesmenëve në Ballkan pwrfshirw edhe Shqipwrinw, sekretari ka reaguar në Twitter.

“Qeveria e SHBA ndërmori veprime për të caktuar aktorë në Ballkanin Perëndimor për aktivitete destabilizuese dhe korruptive. SHBA dhe partnerët si Britania e Madhe po mbajnë përgjegjës ata që kërcënojnë stabilitetin, përparimin dhe integrimin evropian të rajonit”, shkruan Blinken.

Çfarë ndodh me pronat e tyre?

Departamenti i Thesarit shpjegon se rezultat i vendimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e individëve ose subjekteve të përcaktuara që janë në Shtetet e Bashkuara ose në zotërim ose kontroll të personave amerikanë duhet të bllokohen dhe të raportohen në Zyrën për Kontrollin e Aseteve të Huaja.

Rregulloret e Zyrës për Kontrollin e Aseteve të Huaja në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga personat ose personat amerikanë brenda (ose që kalojnë tranzit) në Shtetet e Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interes në pronën e personave të caktuar ose të bllokuar ndryshe. Personat amerikanë mund të përballen me dënime civile ose penale për shkelje të rregullave.

Përshkrimi i Departamentit të Thesarit për Rakipin:

Aqif Rakipi (Rakipi) është një ish-deputet famëkeq nga Elbasani i Shqipërisë, i cili ka një ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri. Grupe të shumta të krimit të organizuar (OCG) në Shqipëri kanë ofruar para, dhurata ose premtime për vende pune ose koncesione në këmbim të votave për partinë e tyre të preferuar politike. Rakipi ka qenë prej kohësh i përfshirë në krimin e organizuar dhe është i lidhur ngushtë me një organizatë të krimit të organizuar, brenda së cilës ai ka ushtruar ndikim politik, duke përfshirë edhe korrupsionin.

Për shembull, Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar miqtë e tij në postet kryesore publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi humbi mandatin e tij si deputet i parlamentit të Shqipërisë pasi prokurorët konfirmuan rolin e tij në veprimtari kriminale me një pseudonim.

Ai caktohet në bazë të E.O. 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet.

Përshkrimi i Departamentit të Thesarit për Nikola Gruevskin:

Nikolla Gruevski është dënuar dhe mbetet i dyshuar në shumë raste të korrupsionit dhe është akuzuar për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe vepra të tjera që lidhen me kohën e tij si kryeministër i Maqedonisë së Veriut nga viti 2006 deri në vitin 2016. vazhdimisht i është shmangur kapjes për dënimin e tij në vitin 2018 nga një gjykatë në Maqedoninë e Veriut për akuza të lidhura me korrupsionin, që paraqet një pengesë serioze për llogaridhënien për korrupsionin dhe aktivitetet e lidhura me korrupsionin në Maqedoninë e Veriut. Gruevski është pronar dhe drejtor i kompanisë hungareze I.C.I.C. KFT, e cila është e regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në Pecel, Hungari.

Gruevski ishte caktuar në bazë të Urdhrit Ekzekutiv 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet. I.C.I.C. KFT ishte caktuar në bazë të E.O. 14033 për të qenë në pronësi apo kontroll të Gruevskit.

Përshkrimi i Departamentit të Thesarit për Ylli Ndroqin:

Ylli Ndroqi është një pronar mediash, pasuritë e të cilit janë sekuestruar nga qeveria shqiptare në vitet 2020 dhe 2021 për veprimtari të mëparshme kriminale. Ndroqi ka shfrytëzuar mediat e dikurshme nën kontrollin e tij për të zhvatur dhe shantazhuar qytetarët shqiptarë nëpërmjet kërkesave për para dhe blerjeve të reklamës në këmbim të ndalimit të publikimit të historive negative në media.

Gjithashtu, Ndroqi ka lehtësuar dhënien e ryshfetit për llogari të një subjekti që kërkon të bëjë biznes në Shqipëri. Ndroqi caktohet në zbatim të Urdhrit Eekzekutiv 14033 për të qenë përgjegjës ose bashkëpunëtor në, ose për përfshirje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në, korrupsionin në lidhje me Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë korrupsionin nga, në emër, ose të lidhur ndryshe me një qeveri në Ballkanin Perëndimor, ose një qeveri aktuale ose të mëparshme zyrtar në çdo nivel të qeverisjes në Ballkanin Perëndimor, siç është shpërdorimi i aseteve publike, shpronësimi i aseteve private për përfitime personale ose qëllime politike, ose ryshfet./abcnews.al