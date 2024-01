Mes të arrestuarve shqiptari, detaje nga shkatërrimi i bandës që ekzekutonte kontratat e vdekjes për llogari të mafias greke

Disa persona janë arrestuar për vrasjen e mafiozëve Skaftouros dhe Rubetis në Greqi, mes tyre edhe një shqiptar i identifikuar si Xhonatan Paja.

Sipas mediave greke një operacion i madh policor i parapriu arrestimit të tyre në Atikën Perëndimore.

Policia greke pas njoftimeve zyrtare të bëra sot për çmontimin organizatës kriminale ka publikuar rezultatet e operacionit.

Anëtarët e kësaj organizate kryen vrasje, shpërthime dhe zjarrvënie. Siç theksohet nga Policia, pjesa më e madhe e anëtarëve të organizatës kriminale janë përfshirë në të kaluarën në një sërë krimesh, si grup kriminal, grabitje, zhvatje, vjedhje, falsifikim, drogë, armë, etj.

Shkatërrimi i organizatës u bë në kuadër të një operacioni të koordinuar policor, i ndodhur pasditen e djeshme, e mërkurë, 17 janar 2024, në zonën e Aspropirgos dhe në Selanik, gjatë të cilit u arrestuan dy anëtarët e organizatës, si dhe një tjetër për shkelje kombëtare të Kodit Doganor dhe Ligjit për Armët, në zotërim të të cilit u gjetën 2 karikatorë dhe 230 pako me produkte duhani.

Në total nga kontrollet janë gjetur dhe sekuestruar:

•3 pistoleta,

•1 revole,

•Telefona të shumtë celularë dhe

•Sistemi i bllokimit të sinjalit celular.

Drejtori i Drejtorisë së Sigurisë së Atikës, Ioannis Skouras tha se anëtarët e organizatës ndërkombëtare janë të përfshirë në rastet e vrasjeve, vrasjeve në tentativë dhe në rastet e shpërthimeve dhe zjarrvënieve, konkretisht:

– Në vrasjen e mafiozit Yannis Skaftouros dhe plagosjen me armë zjarri të dy të afërmve të tij, më 25-04-2022 në Skourta Boeotia. Konkretisht, dy persona, pasi kishin mbuluar tiparet, kanë sulmuar me armë zjarri Skaftouros, duke e lënë të vdekur, ndërsa kanë plagosur edhe dy të afërm të tij. Më pas ata janë arratisur me një motor, të cilin e kanë braktisur dhe gjatë hetimeve u gjet. Gjatë autopsisë në vendngjarje, ndër të tjera u gjetën 23 gëzhoja, ndërsa në sipërfaqen e makinës u gjetën gjurmët e një anëtari të organizatës.

– Në vrasjen e Vassilis Roubetis dhe Dionysis Mouzakitis, më 07-06-2023 në Korydallos, të cilët u vranë teksa hynin në parkingun e një pallati. Nga hetimet në vendngjarje u gjetën 50 gëzhoja. Një muaj më vonë, në zonën e Aspropirgos u gjet një automjet i vjedhur, në sipërfaqen e të cilit, si dhe në objektet që përmbante, u gjetën gjurmët e gishtërinjve të dy anëtarëve të organizatës. Në të njëjtën kohë, brenda automjetit u gjetën celularë, nga analiza e të cilave u zbulua përfshirja e dy anëtarëve të tjerë të organizatës në këtë rast.

– Në tentativën e vrasjes së një burri, më datë 07.03.2023 në një zonë rurale në Platanodasos Svorono, Pieria. Në mënyrë të veçantë, dy anëtarë të bandës me motoçikletë i janë afruar mjetit që drejtohej nga viktima dhe kanë qëlluar në drejtim të tij, duke e plagosur rëndë. Më pas ata kanë braktisur makinën dhe janë arratisur me një mjet që drejtohej nga bashkëpunëtori i tyre. Gjatë autopsisë në vendngjarje janë gjetur 5 gëzhoja. Nga hetimet paraprake u identifikua autori i atentatit dhe drejtuesi i mjetit që u arratis.

– Zjarrvënia e automjeteve në parkingun e një karburanti më datë 10.06.2023 në Aspropyrgos, ambiente të cilat i përkasin kompanive të familjes Skaftouros. Konkretisht, katër persona, me tipare të mbuluara, janë afruar në ambientet e jashtme të një karburanti dhe pasi kanë imobilizuar nën kërcënimin e armëve dy punonjës, kanë shkaktuar zjarre dhe shpërthime në kamionë.

– Në zjarrvënie në një magazinë industriale më datë 16.06.2023, ku u asgjësuan makineritë që lidhen me prodhimin e produkteve të duhanit. Sipas ELAS-it, nëntë persona kanë marrë pjesë në sulm, të cilët kanë mbuluar tiparet e tyre dhe me armë të rënda, kanë bllokuar hyrjen me një automjet dhe kanë hyrë në një magazinë industriale. Pasi imobilizuan një punonjës, ata i vunë flakën 23 makinerive të prodhimit të produkteve të duhanit, duke shkatërruar një pjesë të madhe të pajisjeve mekanike. Autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes me mjete, njëra prej të cilave është përfshirë në një aksident trafiku, duke i detyruar ta braktisin atë. Automjeti i kaloi Drejtorisë së Hetimeve Kriminale, ndërsa nga hetimet u gjetën gjurmë gishtash të dy anëtarëve të organizatës dhe u zbuluan prova që lidhnin një tjetër pjesëtar me zjarrvëniet.

Hetimet

Gjatë hetimeve u identifikuan dhe u analizuan gjetje të rëndësishme, të cilat evidentuan korrelacionin midis rasteve dhe dëshmuan ekzistencën e organizatës kriminale në fjalë dhe veprimin e anëtarëve të saj si dhe motivimin e tyre për kryerjen e veprimeve të sipërpërmendura kriminale. Makina e vjedhur e gjetur në Aspropyrgos, ku ndodheshin dy celularë brenda, ka luajtur një rol kryesor në “lidhjen” e çështjes, nga analiza e së cilës rezultoi se ishte automjeti i përdorur nga autorët e vrasjes së Rubetis dhe Mouzakitis. Përveç kësaj, brenda makinës u gjet një gjurmë gishti që përputhej me një gjurmë gishti të gjetur në makinën e përdorur për të vrarë Skaftouros.

Dy të arrestuarit për vrasjen e mafiozëve grekë ndiqen penalisht për 9 krime – Ekzekutonin kontratat e vdekjes

Më pas, siç u bë e ditur, prokuroria ka ngritur kallëzim penal për 16 vepra penale ndaj të arrestuarve për tre vrasje dhe tre tentativa vrasjeje. Të pandehurit dyshohet se po ekzekutonin kontrata vdekjeje me pagesë të lartë të mafias greke. Hetimi policor i ka identifikuar si autorë të vrasjeve të Yannis Skaftouros, në Skourta, Viotia, në prill 2022 dhe të Vassilis Roubetis dhe Dionysis Mouzakitis, qershorin e kaluar, në Korydallos dhe për atentatet ndaj Mavropulos në Katerini dhe dy të afërmve të Yannis Skaftouros.

Si i gjeti policia anëtarët e organizatës

Drejtuesit e EL.AS. Ata arritën në gjurmët e njërit prej dy të arrestuarve përmes gjurmës së gishtit , ndërkohë që ekzekutimi i Vangelis Zampounis luajti një rol të rëndësishëm në zbulimin e identitetit të tyre.

Në të njëjtën kohë, punonjësit e policisë që trajtojnë rastin, përveç dy personave të mësipërm që vijnë nga vendet e ish-Bashkimit Sovjetik, kanë vijuar identifikimin e dy të përfshirëve të tjerë që ndodhen në burgjet e Larisës dhe Malit të Zi, ndërsa dy persona të tjerë të përfshirë mësohet se janë larguar jashtë vendit. Autoritetet po kërkojnë edhe një person tjetër.