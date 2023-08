Shpërthim pranë Kremlinit, rrëzohet droni ukrainas (VIDEO)

Një shpërthim i fuqishëm nga rënia e një droni ukrainas është dëgjuar në orët e para të së premtes pranë “Qytetit” të Moskës, zonë ku ngrihen disa rrokaqiej në kryeqytetin e Rusisë, pak kilometra larg Kremlinit.

Videot qarkulluan shpejt në mediat sociale që tregonin tym të dendur që ngrihej nga një zonë qendrore e kryeqytetit rus, e ndjekur nga një deklaratë nga kryetari i bashkisë së qytetit, Sergei Sabianin.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.

Now… pic.twitter.com/HNlgPTsmGQ

— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2023