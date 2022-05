Mes kërcënimeve të Rusisë për armë bërthamore, zhvillohet sot diskutimi i parë në NATO për Finlandën dhe Suedinë

Një përplasje e ashpër midis Rusisë dhe Perëndimit është duke u zhvilluar, duke u fokusuar në pranimin e ardhshëm të Finlandës dhe Suedisë në NATO. Takimi i parë i ministrave të jashtëm të Aleancës sot në Berlin do të jetë diskutimi i parë serioz se si do të procedohet me zgjerimin e NATO-s në Skandinavi, diçka që edhe pse e pritshme pas pushtimit rus në Ukrainë, ka provokuar Moskën.

Pas kërcënimeve nga zyrtarët rusë në ditët e fundit, Kremlini po ndërmerr sot kundërsulmin e tij të parë, në një përpjekje mjaft të kotë për të parandaluar që kjo të ndodhë, pasi sot ndërpret energjinë elektrike për Finlandën, qeveria e së cilës i ka qartësuar dispozitat e saj në mënyrën më të qartë, duke pasur shumica dërrmuese e opinionit publik në favora të kësaj perspektive.

Moska ka thënë se e sheh pranimin e Finlandës në NATO si një veprim armiqësor dhe se territoret e saj që presin trupat e Aleancës do të konsiderohen si objektiva dhe mund të sulmohen nga Rusia. Megjithëse analistët perëndimorë besojnë se me frontin e hapur në Ukrainë, ushtria ruse nuk mund të ketë një fuqi të tillë , kërcënimet e vazhdueshme shqetësojnë të gjithë, veçanërisht kur përfshijnë mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore, raporton albeu.com

Kreu i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Dmitry Medvedev , ka paralajmëruar Perëndimin se tani ekziston rreziku i një konflikti të hapur midis NATO-s dhe Moskës, që mund të çojë edhe në luftë bërthamore. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peshkov këmbënguli të premten se pranimi i Finlandës në NATO ishte një kërcënim i qartë për Rusinë.

Me Moskën që kërcënoi drejtpërdrejt Helsinkin, qeveria finlandeze reagoi shumë qartë të premten mbrëma, duke dërguar një mesazh vendosmërie dhe përkushtimi ndaj vendimit të saj për t’u bashkuar me Aleancën.

“Ne jemi një shtet sovran dhe marrim vendime të pavarura për sigurinë dhe mbrojtjen tonë,” tha ministria e jashtme në një deklaratë, duke shtuar se “Finlanda është e përgatitur për një sërë kërcënimesh hibride, kërcënime kibernetike dhe mjete ushtarake të presionit.”

Siç u bë e ditur, Helsinki ka 500 strehimore nëntokësore që mund të strehojnë deri në 900,000 banorë, ndërkohë qyteti ka 600,000 banorë! Joe Biden bisedoi me presidentin finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministren suedeze Magdalena Anderso për megjithatë, kur të diskutohet aplikimi i tyre për anëtarësim në Aleancë, NATO do t’u japë garanci të sigurisë të dy vendeve të kërcënuara nga Rusia, raporton albeu.com.

Ka dhe kundërshtime nga Turqia për pranimin e dy vendeve në NATO. Pothuajse të gjithë janë të bindur se Tajip Erdogan në deklaratat e tij të djeshme, duke shprehur mospajtimin e tij për anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në Aleancë, në thelb po përpiqet të bëjë pazare për vendin e tij , kryesisht nga Shtetet e Bashkuara.

Si delegacioni amerikan, ashtu edhe lidershipi i Finlandës dhe Suedisë pritet të kenë kontakte intensive me palën turke në margjinat e samitit, përkatësisht ministrin e Jashtëm Mevlüt Çavuşolulu.