Mes bombardimeve ruse, çifti “kurorëzon” dashurinë në Mariupol (FOTO LAJM)

Megjithëse lufta në Ukrainë është duke u përshkallëzuar vazhdimisht, duket se kjo gjë nuk e ka ndalur çiftin në Mariupol që të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë.

Lajmin e bëri të ditur qeveria ukrainase, e cila ndau një copëz lumturie në rrjetet sociale.

Fotografia më poshtë tregon një martesë e cila u mbajt në një strehimore brenda portit të Detit të Zi së fundmi. “Dashuria fiton gjithmonë”, shkruhet në diçiturën e fotos.

Kujtojmë se qyteti jugor i Ukrainës, Mariupol është më i godituri nga luftimet, ndërsa prej javësh është rrethuar nga rusët. Banorët përballen çdo ditë me terrorin./albeu.com/

This wedding was held in a bomb shelter in #Mariupol, besieged by the #Russian occupiers.

Love always wins! 💙💛#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/46EishRyYK

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 22, 2022