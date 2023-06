Merrni çadrën me vete, parashikimi i motit për sot

Dita e enjte do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të paqëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë kryesisht i vranët, e intervale kthjellimesh.

Reshjet e shiut do të jenë prezente që në orët e para të mëngjesit fillimisht në veriperëndim e gradualisht do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit.

Në mesdite dhe pasdite reshjet e shiut pritet të fitojnë intensitet deri mesatar përgjatë vijës bregdetare dhe Ultësirës Perëndimore.

Hera-herës reshjet pritet tw jenw në formën e shtrëngatave shoqeruar me shkarkesa elektrike dhe bresher.

Era do të fryjë me nga me shpejtësi mesatare deri në 8m/s, e cila më momentin e zhvillimit të varënsirave dhe përgjatë vijës bregdetare fitonë shpejtësi deri 12m/s. Valëzimi në det do të jetë i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 14 deri 25°C

në zonat e ulëta 16 deri 31 °C

në zonat bregdetare 18 deri 30°C

