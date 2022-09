Merr fund misteri, kush do ta trashëgojë pasurinë e Mbretëreshës Elizabeth II

Me vdekjen e mbretëreshës Elizabeth II, mbreti i ri Charles III dhe bashkëshortja e tij Camilla trashëgojnë një trashëgimi që Forbes e ka vlerësuar në 90 miliardë euro.

Elizabeta II ishte në fakt gruaja më e pasur në botë, edhe nëse të gjitha pasuritë e saj nuk dihen saktësisht. 90 miliardë të vlerësuara nga revista amerikane, megjithatë, janë të ndara midis anëtarëve të ndryshëm të familjes mbretërore.

Çdo trashëgimi është e mbuluar me fshehtësi për të paktën një shekull, dhe kështu ishte edhe për vullnetin e Filipit, burrit të Elizabeth, i cili sipas disa vlerësimeve do t’i kishte lënë asetet e saj me vlerë rreth 35 milionë euro. Megjithatë, në korrik, The Guardian ishte në gjendje të konsultonte 33 testamente mbi të cilat kishte rënë kohët e fundit.

Edhe pse ata ishin më shumë anëtarë të familjes mbretërore, dolën amanete në kurorën prej 215 milionë eurosh, të gjitha në dispozicion të Elizabeth. Mbretëresha kishte gjithashtu një shumë vjetore të paguar nga Parlamenti Britanik për të kryer “punën” e saj në paqe, e cila tani do të jetë në dispozicion të Charles dhe Camilla.

Në vitin 2021, shuma tejkaloi për herë të parë ekuivalentin e 100 milionë eurove. Përveç pagës për Mbretëreshën dhe për rrjedhojë tani për Mbretin me gruan e tij, “Privy Purse”, mbërritën edhe të ardhurat nga pronat e Dukatit të Lancasterit. Bëhet fjalë për katër fonde të paguara gjithmonë që nga viti 1399.

Ndër pasuritë e ndryshme që nuk duhet të ndahen me degët e tjera të familjes janë bizhuteritë e kurorës, të ruajtura dhe të mbrojtura rigorozisht nga sisteme të sofistikuara sigurie në Shtëpinë e Xhevahirëve brenda Kullës së Londrës, e ndërtuar në vitin 1066 nga Mbreti William. Vlera e tyre në treg është e vështirë për t’u vlerësuar, por ato vlerësohen në aktive në çdo rast për një shifër jo të parëndësishme: 4.3 miliardë euro.

Mes pasurive të paluajtshme në pronësi të drejtpërdrejtë është edhe kështjella skoceze e Balmoralit. Është rezidenca tradicionale verore e pushtetarëve dhe vlerësohet rreth 150 milionë euro. Më shumë se dyfishi i 70 milionë eurove të vlerësuara për rezidencën dimërore Sandringham, ku familja mbretërore zakonisht kalon sezonin e festave.

Në përgjithësi, pra, nga pronat e ndryshme në pronësi, mbreti i ri Charles me gruan e tij Camilla do të jetë në gjendje të llogarisë në një likuiditet vjetor prej rreth 700 milionë eurosh, i cili padyshim mund të investohet sipas indikacioneve të Mbretit./Express/