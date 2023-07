Meri Shehu bën parashikimin: Ç’e e pret kryeministrin në mesin e muajit

Kryeministri Edi Rama feston sot 59-vjetorin.

Astrologia Meri Shehu foli në Euronews Albania për parashikimin e horoskopit mujor për 12 shenjat e horoskopit . Kryeministri Edi Rama i përket shenjës së gaforres.

Në lidhje me gaforret që janë në pushtet, shenjë së cilës i përket edhe kryeministri Edi Rama, Meri Shehu tha se do të kenë një ngërç pas datës 17.

Ajo tha se kryeministri i përket një shenje që nuk është luftarake, pasi sipas saj gaforret duan paqe e dashuri dhe nuk janë shenja luftëtare.

“Është një ditë festive, gaforret e kanë ujë situatën, janë emocionale. Nuk janë shenja lufte. Duan paqe dhe dashuri. Mesi i muajit nuk do jetë i mirë për gaforret. Pas datës 17 do ketë një ngërç për gaforret që kanë pushtet. Edi nuk është luftëtar, ndryshe nga Albini që është luftëtarë. Albini si Dash do e ketë pak të vështirë mesin e muajit”, tha Meri Shehu./albeu.com/