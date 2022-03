Mercenarë nga Kosovë, Gërvalla e ashpër me Putin: Propagandues, kriminel lufte

Kryediplomatja e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla-Schwarz, i është kundërpërgjigjur presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, pasi ky i fundit ka thënë se në Ukrainë “janë duke luftuar edhe mercenarë nga Kosova”.

Gërvalla-Schwarz ka thënë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë dhe se një deklaratë e tillë është përpjekje e Putinit për të zhvendosur vëmendjen përmes propagandës për luftën dhe gjenocidin që Rusia po e bën në Ukrainë.

Kryediplomatja kosovare ka thënë se Putini është një kriminel lufte dhe se po e bën lojën e njëjtë që kishte bërë Sllobodan Millosheviqi e Aleksander Vuçiqi.

“Nuk ka mercenarë të Republikës së Kosovës. Krimineli i luftës Putin po përpiqet të shpërqendrojë nga lufta dhe gjenocidi i tij kundër Ukrainës duke bërë luftë propagandistike. Ai po gënjen, përsëri. Ne e dimë atë lojë, nga Millosheviqi te Vuçiq. Kosova qëndron me krenari me Amerikën, Bashkimin Evropian dhe Ukrainën, kundër kriminelëve të luftës”, ka shkruar Gërvalla-Shwarz/GazetaExpress/

There are no 🇽🇰 mercenaries. War criminal Putin is trying to distract from his war and genocide against 🇺🇦 by waging propaganda war. He’s lying, again. We know that game, from Milošević to Vučić. 🇽🇰 proudly stands with 🇺🇦🇺🇸🇪🇺, against war criminals. pic.twitter.com/7tw1Z75l19

