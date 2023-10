“Mëngjes plot me diell”, Basha vijon turin e takimeve në Ndroq: Mirëpresim të gjithë ata duan një PD europiane

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ditën e diel ka zhvilluar një tur takimesh në njësinë Administrative, Ndroq.

Ai ka takuar banorët e kësaj zone rurale të Tiranës, për të folur për problemet që ata hasin.

“Përshëndetje të gjithëve këtë mëngjes plot diell nga Ndroqi”, – shkruan Basha në Facebook.

Nga këto takime, Basha e ka dhënë dhe një mesazh për situatën në PD, duke thënë se do jenë të mirëpritur gjithmonë ata që duan një parti europiane në partneritet të ngushtë me aleatët tanë strategjik.

“Kënaqësi të takohem me Xhelal Merepezën, një kontributor i palodhur i PD. Idetë dhe sugjerimet e tij janë shumë të vlefshme për ringritjen e modernizimin e PD. Në PD janë të mirëpritur të gjithë ata që duan një parti moderne europiane në partneritet të ngushtë me aleatët tanë strategjik. Kontributi i qëndrestarëve nuk do të harrohet por do të vlerësohet dhe nderohet gjithmonë”, shkruan Basha.