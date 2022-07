“Mendoja se ke gisht në vrasjen e Khashoggi”, përgjigjja e prindit saudit për Biden: Ti hyre në Irak

Sundimtari de fakto i Arabisë Saudite, Princi i Kurorës Mohammed bin Salman, iu kundërpërgjigj Joe Biden në lidhje më vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi, gjatë një takimi mes dy liderve të premten, sipas CNN.

Në takim, Bin Salman, i njohur gjithashtu si MBS, mohoi përgjegjësinë për vrasjen e Khashoggi në konsullatën e mbretërisë në Stamboll. Biden tha se ai se nuk ishte dakord me MBS, bazuar në vlerësimet e inteligjencës amerikane.

“I thashë Mohammed bin Salmanit se besoja se ai ishte personalisht përgjegjës për vrasjen e Khashoggi”, tha Biden pas bisedimeve në Jeddah me princin e kurorës. Ky i fundit u përgjigj se nuk ishte përgjegjës për vrasjen e gazetarit.

Bin Salman përmendi gjithashtu abuzimin seksual dhe fizik të të burgosurve në burgun Abu Ghraib të Irakut nga personeli ushtarak amerikan dhe vrasjen në maj të gazetares palestinezo-amerikane Shireen Abu Akleh në Bregun Perëndimor, raporton abcnews.al.

Burgu i Abu Ghraib ishte një qendër paraburgimi e ushtrisë amerikane për irakianët e kapur rob që nga fillimi i pushtimit të SHBA-së në Irak në 2003 deri në mbylljen e burgut në vitin 2006. Në vitin 2004, u zbuluan një sërë imazhesh nga burgu, që tregonin torturat dhe abuzimin e të burgosurve irakianë nga personeli ushtarak amerikan.

Njëmbëdhjetë ushtarë amerikanë u dënuan për krime në lidhje me skandalin. Gazetarja e njohur e Al Jazeera, Abu Akleh u qëllua për vdekje gjatë një sulmi ushtarak izraelit në qytetin e pushtuar të Jeninit në Bregun Perëndimor.

Abu Akleh ishte një emër i njohur në botën arabe, pasi kishte kaluar dekada duke raportuar mbi vuajtjet e palestinezëve nën pushtimin izraelit. Pamjet e marra nga CNN, të vërtetuara nga dëshmitë e tetë dëshmitarëve okularë, një analisti audio-ligjor dhe një ekspert i armëve shpërthyese sugjeruan se Abu Akleh, e cila kishte veshur një helmetë dhe jelek mbrojtës blu të shënuar “Press” në kohën e vrasjes së saj, ishte u qëllua për vdekje në një sulm të synuar nga forcat izraelite.

Në Bregun Perëndimor të premten, Biden tha se SHBA këmbëngul në një “hetim të plotë dhe transparent” të vrasjes së gazetares. Biden e quajti vdekjen e Abu Akleh një “humbje të madhe” ndërsa ai qëndroi përkrah Presidentit të Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas në Betlehem.

“Shpresoj që trashëgimia e saj të frymëzojë më shumë të rinj që të vazhdojnë punën e saj për të raportuar të vërtetën dhe për të treguar histori që shpesh neglizhohen,” tha Biden. Zyrtarët palestinezë dhe anëtarët e familjes së Abu Akleh kanë kritikuar hetimin amerikan dhe po i kërkojnë SHBA-së të bëjë më shumë që Izraeli të mbajë përgjegjësi për vrasjen.

“Në lidhje me vrasjen e Khashoggi, thashë se çfarë mendoj për çeshtjen në atë kohë dhe tani,” u tha Biden gazetarëve.

“Isha i drejtpërdrejtë dhe e bëra të qartë se çfarë mendoj,” tha ai.

Por diskutimi për të drejtat e njeriut duket se është zbehur nga bisedimet më të gjera për sigurinë energjetike, stabilitetin rajonal, tregtinë dhe investimet, sipas shumë zyrtarëve. Ambiciet bërthamore të Iranit dhe lufta në Jemen gjithashtu besohet se kanë qenë pjesë kryesore e diskutimeve.

“Ata që janë përgjegjës për vrasjen e Khashoggi janë përballur me ligjin dhe po paguajnë çmimin për krimin e tyre,” tha Jubeir në CNN.

Zyrtarë të lartë të administratës të shtunën mbrojtën vendimin e Biden për t’u takuar me princin e kurorës ballë për ballë, pavërësisht kundërshtimee dhe kritikave tëashpra, duke thënë se do të kishte qenë e gabuar nëse presidenti nuk do të vizitonte rajonin.

Biden udhëtoi në Jeddah duke kërkuar zgjidhje për një nga problemet e tij kryesore politike në vend, çmimet e larta të gazit pasi diplomacia me Arabinë Saudite në Lindjen e Mesme shihej si një nga rrugët e pakta që ai mund të ndiqte për të ulur çmimet./abcnews.al