Meksikani “kockë e fortë”, Florian Marku triumfon në “Air Albania” me vendim jurie

Florian Marku ka arritur të mposhtë meksikanin Ramirez në “Air Albania” me vendim jurie.

Edhe pse Marku pati ppremtuar se këtë ndeshje do ta fitonte me KO, nuk ia doli pasi Ramirez rezultoi një kocke e fortë.

Marku pati një moment të veështirë në raundin e 8 kur ra në tapet, por ia doli ta marë veten dhe të dominojë naj kundërshtarit.

Me vendim jurie Marku u shpall me fituar me një diferencë për 3 pikësh, 95-93./albeu.com