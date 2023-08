Megi Pojani një bishë! Publikon videot nga palestra: Neps veç për hekra lale

Fjala “bishë” është e duhura për të përshkruar Megi Pojanin. Javën e kaluar moderatorja ishte me pushime me familjen dhe si duket “ka mëkatuar” me ushqimin.

Pas pushimeve ajo është rikthyer në palestër për të “shlyer mëkatet” e pushimeve.

Në llogarinë e saj në Instagram, Megi ka postuar momente nga stërvitja në palestër.

“Dita e parë e palestrës pas pushimeve neps veç për hekra lale”, shkruan Megi krah videos.

Ndërkohë, më herët motra e show-girlit shqiptar na tregoi se Megi nuk kishte shkuar vetëm me familjen në pushime.

Ajo kishte “marrë me vete” edhe të dashurin e saj Endri Çekiçin. Përmes një story Marsi tregoi se ndonëse Megi ishte me pushime dhe larg të dashurit të saj të zemrës ajo e ndiqte atë nga televizori në fushën e blertë, teksa futbollisti po luante.