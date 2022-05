“Meghan Markle po përgatitet të kandidojë për presidente në SHBA”

Revista më e vjetër javore në Britani “The Spectator”, e cila botohet që nga viti 1828 në një farë mënyrë ka zyrtarizuar thashethemet që qarkullonin prej disa kohësh në mbretëri për ambiciet politike të Meghan Markle. Në të vërtetë, kandidatura për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA në vitin 2028 do të ishte “e pashmangshme”, argumenton revista autoritative britanike në një artikull që analizon shanset e Meghan Markle në Shtëpinë e Bardhë. Pika e nisjes? Një deklaratë befasuese nga Valerie Biden Oëens, motra e Joe Biden e cila e ka ftuar Meghanin në Partinë Demokratike. Oëens ka qenë ajo që ka drejtuar ngjitjen e vëllait të saj deri në presidencën amerikane.

“Meghan do të ishte një kandidate e shkëlqyer për presidente ”, tha motra e Presidentit Biden në një intervistë në televizionin britanik Good Morning Britain, duke e ftuar ish-aktoren të bashkohet zyrtarisht me Partinë Demokratike. Dhe nuk ishte një deklaratë e rastësishme.

Një figurë e njohur në peizazhin politik amerikan si Valerie Biden Oëens – shkruan gazetari i Spectator Alexander Larman – llogarit çdo përgjigje dhe nuk i mungon asgjë që nuk është super analizuar paraprakisht. Pra, fjalët e saj tregojnë se është vërtet mundësia ë një ditë Meghan të jetë presidente.

Miqtë e rëndësishëm të Meghan Markle

Tashmë përflitet se vetë demokratët ia kanë vënë syrin Dukeshës për në vitin 2028. Dhe në fakt, që kur ajo u kthye në SHBA me bashkëshortin e saj princ, Meghan Markle është angazhuar në fushata të ndryshme sociale, duke mbledhur kontakte gjatë rrugës, njëlloj si Biden, Kamala Harris dhe Obama. Gjithçka tregon se situata është serioze. Por a do të mjaftojë kjo për ta ndihmuar atë të hyjë vetë në Shtëpinë e Bardhë?

Në rast të humbjes në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2024, me një rikthim të mundshëm të Donald Trump, demokratët mund të përdorin një personazh të famshëm për të ringjallur besueshmërinë në parti dhe Dukesha e Sussex do të ishte vërtet e dobishme. Ata madje mund ta preferojnë atë ndaj Kamala Harris, e cila konsiderohet shumë e dobët si kandidate.

Por popullariteti i Markle në SHBA ka rënë shumë muajt e fundit dhe titulli i dukeshës, nga i cili ish-aktorja nuk dëshiron të heqë dorë, nuk është pritur mirë në qarqet politike.

Meghan në bisedime me Apple dhe Amazon për serialin Pearl

Ndërkohë, thuhet se Meghan nuk e ka falur fyerjen e bërë nga Netflix për anulimin e serialit të saj të animuar Pearl dhe tashmë është në bisedime me platforma të tjera transmetimi. Sussex-ët mendonin se kishin kontroll editorial mbi gjithçka dhe se projektet e tyre do të ndërtoheshin të gjitha në bazë të një prezantimi të thjeshtë dhe statusit mbretëror të titullit të tyre, por me sa duket ishin gabuar.