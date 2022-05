Ministri i Punëve të Jashtme, Nikola Selakoviç, ka njoftuar publikun dhe presidentin të premten, pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare për faktin se Kosova ka aplikuar të enjten në Këshillin e Evropës.

Selakoviç nuk ka treguar se për cilat shtete bëhet fjalë, por Këshilli autorizoi presidentin e shtetit, Aleksandar Vuçiç, ta shpallë atë “në momentin kur e konsideron të nevojshme të informojë opinionin se për cilat shtete janë”.

“Me këtë gjest duam t’u japim një shans shteteve anëtare të Këshillit të Evropës që të mos iniciojnë procedurën e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës në qershor. Kjo tregon gatishmërinë tonë për të biseduar dhe ne arrijmë në një zgjidhje përmes dialogut. Kjo do të thotë se ne do të vazhdojmë të punojmë për tërheqjen e njohjeve të Kosovës”, tha Selakoviç.

Ishte e qartë se Serbia do të reagonte ndaj lëvizjeve të Kosovës pasi Vuçiç iu drejtua publikut më 6 maj, kur paralajmëroi një ofensivë të fortë diplomatike dhe mediat pranë autoriteteve njoftuan se 14 vende do të tërhiqnin njohjen e Kosovës.

Mund të supozohet se progresistët do të informojnë publikun në mënyrë të dozuar në ditët dhe javët në vijim për vendet që po tërhiqen nga njohja, megjithëse një aktivitet i tillë i Serbisë, siç ka shkruar tashmë Danas, nuk ndikon në planin e Perëndimit për të ndihmuar Kosovën.

Meqenëse pranimi i Kosovës nuk do të jetë në një të ardhme të afërt, sepse procedura mund të zgjasë deri në një vit, e ndoshta edhe më të shkurtër nëse Perëndimi e “rregullon”, atëherë reagimi i Serbisë do të jetë i rëndësishëm, para së gjithash për qytetarët e Serbisë, për sa i përket nëse do të dalë nga anëtarësimi në Këshillin e Evropës, që do të ishte zgjidhja e fundit apo jo.

Pas mbledhjes së Këshillit, opinioni u njoftua se së paku dy shtete të mëdha po e ndihmojnë Kosovën.

“Me punën e shërbimeve tona të sigurisë erdhëm në informacionin se së paku dy shtete të mëdha i ofrojnë mbështetje serioze logjistike Kosovës në fushatën për njohje dhe mosnjohje”, ka thënë Selakoviç, duke mbështetur kështu fjalët e Vuçiçit se fuqitë e mëdha e ndihmojnë Kosovën.

Zyrtarët kosovarë, nga ana tjetër, nuk e kanë fshehur se kanë ndihmën gjermane në aplikimin për Këshillin e Evropës.

Kështu ka thënë Jeton Zuljfaj, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, duke shtuar se Kosova ka siguruar dy të tretat e vendeve anëtare të KiE, votat e të cilave u duhen për anëtarësim.

Çështja nëse marrëveshja e nënshkruar në Shtator 2020 në Shtëpinë e Bardhë në prani të presidentit të atëhershëm të SHBA-së, Donald Trump, është ende e vlefshme apo jo, u hap për shkak se në njërën nga pikat thuhet se Kosova duhet të përmbahet nga anëtarësimi në organizata ndërkombëtare për një vit dhe Serbia është zotuar të heqë dorë nga fushata e saj për të tërhequr njohjen, si dhe të lobojë në vendet e tjera që të mos e njohin Kosovën.

Ky afat ka skaduar në shtator të vitit të kaluar.

Kësaj i është referuar edhe Selakoviç, duke kujtuar se qeveria amerikane me rastin e përvjetorit të nënshkrimit të atij dokumenti ka bërë një deklaratë se SHBA-të ende e konsiderojnë marrëveshjen të vlefshme dhe se i kanë bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që ta respektojnë marrëveshjen.

“Me kërkesën formale për anëtarësim në Këshillin e Evropës, Prishtina ka treguar se nuk e respekton marrëveshjen, nuk e respekton fjalën e dhënë apo qëndrimin e shtetit që ka qenë nikoqir i marrëveshjes dhe ka marrë pjesë në të. Pra, Prishtina ka treguar se nuk ka ndërmend të arrijë zgjidhje me ndonjë marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por kushedi sa herë po bën lëvizje të njëanshme” ka thënë ai.

Sipas tij, shteti është nën presion të madh për të pranuar vullnetarisht shkeljen e integritetit territorial dhe shkatërrimin e rendit dhe ligjit ndërkombëtar, por që qeveria do të luftojë për interesat kombëtare.

Ambasadori gjerman në Prishtinë: Mezi e pres Kosovën në familjen e KiE

Ambasadori gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, ka deklaruar se Kosova i përket Këshillit të Evropës dhe se mezi pret të punojë së bashku për të promovuar të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit, transmeton RTK2. “Mezi pres ta shoh Kosovën si pjesë e familjes së Këshillit të Evropës duke punuar së bashku për të promovuar të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Kosova i përket Këshillit të Evropës. “Gjithë të mirat për anëtarësimin”, shkroi Rode në Tëitter.

Departamenti i Shtetit: Kosova dhe Serbia janë vende sovrane që përcaktojnë prioritetet e tyre të politikës së jashtme

“Kosova dhe Serbia janë vende sovrane që kanë të drejtë të vendosin prioritetet e tyre të politikës së jashtme”, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit në një përgjigje me shkrim për Zërin e Amerikës. Departamenti i Shtetit i është përgjigjur deklaratës së presidentit serb Vuçiq se Kosova, duke kërkuar anëtarësimin në Këshillin e Evropës, ka shkelur dispozitat e Marrëveshjes së Uashingtonit. “Moratoriumi ishte krijuar për të zgjeruar hapësirën për bisedime dhe kompromis mes Kosovës dhe Serbisë, që ne besojmë se është në interesin strategjik të të dy vendeve”, tha Departamenti i Shtetit në përgjigje të një hetimi të Zërit të Amerikës. “Ne ende besojmë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve, nën kujdesin e BE-së, është vendimtar për të dy vendet për të zhbllokuar të ardhmen e tyre evropiane. “Ne bëjmë thirrje për pjesëmarrjen e tyre urgjente, fleksibël dhe serioze në këtë proces”, tha Departamenti i Shtetit.c