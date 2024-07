Media italiane “Tag24”: Cilat vende të vizitoni në Shqipëri për pushimet verore 2024

Shqipëria me plazhet e saj të pacenuara, malet madhështore dhe historinë e pasur kulturore, është një perlë e fshehur në zemër të Ballkanit, shkruan Marilyn Aghemo në një artikull të botuar në të përditshmen italiane Tag.24 .

Ende pak e njohur nga publiku i gjerë turistik, ajo ofron një përvojë autentike dhe magjepsëse për turistët që kërkojnë një alternativë ndryshe kundrejt destinacioneve më të njohura.

Cilat janë vendet e rekomanduara në Shqipëri për pushimet verore 2024? Një vend pak i njohur, djep i bukurisë.

Tirana: zemra e gjallë e Shqipërisë

Niseni udhëtimin tuaj nga kryeqyteti, Tirana. Qyteti, i karakterizuar nga një atmosferë e gjallë dhe kozmopolite, është një ndërthurje magjepsëse e modernitetit dhe traditës.

Duke ecur nëpër rrugët e saj, mund të zbuloni ndërtesa shumëngjyrëshe, kafene në modë dhe monumente historike.

Sheshi Skënderbej është qendra e qytetit, i rrethuar nga ndërtesa të rëndësishme si Muzeu Historik Kombëtar, Xhamia e Et’hem Beut dhe Teatri i Operas dhe Baletit.

Mos e humbisni rastin të ngjiteni në Kullën e Sahatit, për një pamje panoramike të qytetit.

Për një eksperiencë më të thellë kulturore, vizitoni Bunk’Art, një muze i vendosur në një bunker rrëshqitës, i cili ofron një pasqyrë të historisë shqiptare gjatë regjimit komunist.

Plazhet e jugut: Riviera Shqiptare

Pasi të eksploroni Tiranën, shkoni në jug për të zbuluar Rivierën mahnitëse Shqiptare. Ky rajon, shpesh i krahasuar me Côte d’Azur – riviera franceze, krenohet me disa nga plazhet më të bukura në Mesdhe, me ujëra të kristalta dhe peizazhe mahnitëse.

Saranda është porta hyrëse e Rivierës. Ky qytet i gjallë bregdetar ofron një ndërthurje plazhesh me rërë të bardhë dhe guralecë, ujëra bruz dhe një jetë nate të gjallë.

Nga këtu, është e lehtë të arrish në sitin arkeologjik të Butrintit, një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, i cili strehon rrënojat që datojnë që nga koha greke, romake dhe bizantine.

Duke vazhduar përgjatë bregdetit, do të mbërrini në Ksamil, një fshat i vogël – i famshëm për ishujt dhe plazhet magjepsëse.

Ishujt e Ksamilit, të arritshëm me varkë, ofrojnë një vendstrehim perfekt për turistët që kërkojnë qetësi dhe bukuri natyrore.

Duke vazhduar udhëtimin, ndaloni në Himarë, një qytet piktoresk që ruan ende hijeshinë e një vendi të lashtë peshkimi.

Plazhet e Livadhit dhe Gjipesë janë të paharrueshme: i pari ndodhet në një vijë bregdetare të gjerë me rërë, ndërsa i dyti është një liman i fshehur, i aksesueshëm nëpërmjet një shtegu ecjeje ose me varkë.

Mrekullitë natyrore

Shqipëria nuk ofron vetëm plazhe; vendi ofron peizazhe spektakolare malore dhe fshatra historikë magjepsës.

Një nga vendet që nuk duhet humbur është Parku Kombëtar i Malit të Tomorrit, një zonë e mbrojtur që ofron mundësi për shëtitje, ngjitje dhe zbulimin e manastireve të lashta.

Një tjetër destinacion i padiskutueshëm është Parku Kombëtar i Thethit, i vendosur në Alpet Shqiptare.

Ky park është një parajsë për adhuruesit e natyrës dhe sporteve në natyrë.

Këtu mund të ecni përgjatë shtigjeve të shënuara, të vizitoni Ujëvarën e Grunasit dhe të admironi kullat tradicionale të vrojtimit.

Jo shumë larg Thethit, shtrihet fshati Valbonë, një tjetër xhevahir i fshehur në male.

Valbona është baza ideale për të eksploruar Parkun Kombëtar të Valbonës, me peizazhet e saj mahnitëse dhe shtëpitë tradicionale prej guri.

Qyteti i Beratit: “qyteti i një mbi një dritareve”

Berati, i njohur si “qyteti i një mbi një dritareve”, është një vend i UNESCO-s që ofron një përvojë magjepsëse në historinë dhe arkitekturën shqiptare.

Shtëpitë e saj osmane të ruajtura mirë dhe kështjella mesjetare me pamje nga qyteti janë dëshmi e një të kaluare të pasur dhe të larmishme.

Ecja nëpër rrugët e ngushta të shtruara me gurë do t’ju kthejë pas në kohë.

Vizitoni Kalanë e Beratit, e cila ende strehon shtëpi dhe kisha të lashta, si dhe Muzeun Onufri, kushtuar piktorit të famshëm shqiptar të ikonave.

Pamja panoramike nga maja e Kalasë mbetet e paharrueshme.

Gjirokastra: “qyteti i gurtë”

Një tjetër qytet i trashëgimisë së UNESCO-s që ia vlen të vizitohet është Gjirokastra, e njohur si “qyteti i gurtë”.

Me shtëpi historike prej guri dhe një Kala mbresëlënëse, Gjirokastra ofron një përvojë unike dhe autentike.

Kalaja e Gjirokastrës, e cila dominon qytetin, strehon një muze ushtarak dhe ofron pamje spektakolare të luginës përreth.

Shtëpia-muze e Ismail Kadaresë, një prej shkrimtarëve më të mëdhenj shqiptarë, është një tjetër pikë interesi që nuk duhet humbur.

Kuzhina dhe mikpritja shqiptare

Kuzhina shqiptare është një tjetër aspekt që do ta bëjë udhëtimin tuaj të paharrueshëm.

E ndikuar nga traditat mesdhetare dhe ballkanike, vendi ofron pjata të pasura me shije dhe përbërës të freskët.

Shqiptarët shquhen për mikpritjen e tyre. Kudo që të shkoni, do të përshëndeteni me ngrohtësi dhe mirësi.

Mos u habitni nëse ju ofrohet një gotë raki, një pije e fortë vendase, si shenjë Mirëseardhjeje!