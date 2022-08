Media britanike: Cilat janë 9 bandat që po trafikojnë shqiptarët

Sipas burimeve nga mediat e huaja, janë 9 banda kriminale kryesore, që organizojnë këtë veprimtari.

Media britanike Daily Mail vijon t’i bëjë jehonë një raporti të agjencive ligj zbatuese në Britaninë e Madhe, ku theksohet se 40% e emigrantëve azilkërkues që kanë kaluar kanalin e “La Mansh” me gomone gjatë këtij viti, janë të rinj nga Shqipëria.

Artikulli i Daily Mail:

Të veshur me xhaketa shpëtimi në ngjyrë portokalli, një varg i gjatë migrantësh, të gjithë të rinj në të 20-at dhe 30-at e tyre, kaluan në një rrugë në Dover dje dhe ndoshta për një jetë të re në Britani.

Ata sapo ishin shpëtuar nga një gomone që lëvizte në Kanalin Anglez, një nga të paktën tetë gomonet me rreth 250 azilkërkues që bënë udhëtimin e rrezikshëm prej 20 miljesh nëpër ngushticën e Doverit ditën e djeshme.

Këta emigrantë ishin më të fundit që arritën në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e një sipërmarrjeje kriminale në të cilën bandat që kontrabandojnë njerëz, i hipin emigrantët në varka të mbingarkuara përpara se t’i nisin në korsinë më të ngarkuar të transportit në botë.

Raporti sekret i inteligjencës ushtarake, i zbuluar në The Mail të dielën, ekspozon në detaje të jashtëzakonshme se si bandat organizatore të këtij trafikimi po veprojnë këtë verë dhe më e rëndësishmja, kombësinë e atyre që paguajnë deri në 5,500 £ për një vend në një varkë.

Duke përdorur satelitë dhe një flotë dronësh, analistët me bazë në një qendër operacionale në Portsmouth gjurmuan 70 varka që bënë kalimin gjatë një periudhe gjashtë javore në qershor dhe korrik dhe zbuluan plazhet në Francë nga u nisën varkat.

Ata zbuluan se si bandat e pamëshirshme po veprojnë nga një shtrirje 90 milje e vijës bregdetare franceze, që nis nga Fort-Mahon-Plage pranë qytetit të Berck në Bray-Dunes pranë Dunkirk.

Një njësi e inteligjencës së Marinës Mbretërore ekzaminoi gomonet e sekuestruara pasi zbarkuan në plazhet në bregun jugor anglez ose u tërhoqën në breg nga Forca Kufitare për të dhëna të mëtejshme rreth bandave kriminale.

Sipas dosjes mahnitëse të dorëzuar në The Mail të dielën, shefat e mbrojtjes tani besojnë se nëntë grupe konkurruese të krimit të organizuar (OCG) po synojnë Britaninë si pjesë e një rrjeti të sofistikuar kriminal ndërkombëtar.

Grupet kontrabanduan kolektivisht 2,862 migrantë nëpër Kanal midis 1 qershorit dhe 12 korrikut, ku shumë prej tyre i merrnin varkat nga prodhuesit në Kinë.

Dosja (e shënuar zyrtarisht si me materiale sekrete) zbulon se pjesa më e madhe e atyre që bëjnë kalimet e paligjshme duket se janë emigrantë ekonomikë dhe jo refugjatë.

Gjithsej 1,075 nga ata që kaluan janë nga Shqipëria, një vend i varfër por paqësor ku nuk ka pasur asnjë luftë që nga viti 1997, kur një krizë ekonomike shkaktoi një shpërthim dhune.

Një raport i Bankës Botërore thotë se pas rritjes së fortë të PBB-së vitin e kaluar, përqindja e popullsisë që jeton në varfëri në Shqipëri ‘ra ndjeshëm’ nga 31% në 22% në vitin 2021. Megjithatë, papunësia mbetet e lartë në veri të vendit, nga edhe vijnë shumë nga ata që marrin rrugën plot rreziqe për në Mbretërinë e Bashkuar.

“Nëse shkoni në një shkollë të mesme në veri të Shqipërisë dhe fëmijëve u kërkohet të përshkruajnë se si e shohin të ardhmen e tyre, të gjithë djemtë vizatojnë një kamion ose një varkë me një flamur shqiptar që shkon në Mbretërinë e Bashkuar”, tha për TheMail, Muhamed Veliu, një korrespondent nga Shqipëria.

Qyteti i Kukësit, pranë kufirit me Kosovën, njihet si ‘Londra e Vogël’ dhe rrugët e tij janë plot me makina të blera në Britaninë e Madhe, madje thuajse çdo familje besohet të ketë lidhje me Britaninë.

Zbulimi për numrin e shqiptarëve që kalojnë Kanalin është një nxitje për Sekretaren e Brendshme Priti Patel, e cila ka argumentuar se shumica e njerëzve që udhëtojnë në Britaninë e Madhe me varka të vogla nuk janë azilkërkues të vërtetë.

Pasi dëgjoi për raportin e zbuluar, Natalie Elphicke, deputete konservatore për Doverin, komentoi situatën e krijuar me shqiptarët për mediat.

“Të gjithë e dinë se shqiptarët nuk po ikin nga lufta apo persekutimi. Ky është qartazi migracion i paligjshëm ekonomik i organizuar nga bandat kriminale të kontrabandës së njerëzve”, deklaroi ajo.

Secilës organizatë kriminale që del në raport i është caktuar një emër i koduar, shumë prej tyre janë marrë nga mitologjia greke. Grupi më pjellor, i quajtur “Dragon” transportoi 887 emigrantë, përfshirë 278 nga Shqipëria, me një mesatare prej 52 personash të grumbulluar në çdo varkë.

Dokumenti zbulon se si dy nga bandat, “Dragon” dhe “Lotus” kanë varka të bëra me porosi nga fabrikat në Kinë me seksione shtesë tubash të futura për t’i zgjatur ato dhe për të rritur numrin e njerëzve që mund të ngarkohen në bord.

“Ka të ngjarë që OCG-të që përdorin gomone kineze të kenë ndryshuar modelet e stokut për të lënë veçori të panevojshme në mënyrë që të ulin koston dhe të përshpejtojnë kohën e prodhimit”, thuhet më tej në raport.

Tani ka dalë se një operacion ndërkombëtar i policisë më 5 korrik shkatërroi një nga bandat nën vëzhgimin e ekipit ushtarak. Detektivët sekuestruan 1200 xhaketa shpëtimi, 150 barka gome, pothuajse 50 motorë, armë zjarri, drogë dhe 33,753 paund në cash pas bastisjeve kundër rrjetit “Dragon”. Gjithsej 39 persona u arrestuan, duke përfshirë gjashtë në Mbretërinë e Bashkuar.

Një deklaratë nga Europoli pas bastisjeve theksoi natyrën e dhunshme të tregtisë së njerëzve.

Konkurrenca për kontrollin e biznesit fitimprurës të kontrabandës së emigrantëve dhe për vendet e nisjes së varkave rezultoi rregullisht në akte të rënda dhune brenda rrjetit kriminal, duke përfshirë dy tentativa për vrasje… në Francë dhe Gjermani”, thuhet në dosjen e Europol.

Në dosje thuhet gjithashtu se bandat e quajtura “Colossus” dhe “Behemoth” operojnë me gomone më të fuqishme dhe kontrabanduan kolektivisht 546 njerëz gjatë 6 javëve.

Një plazh i madh me rërë në vendpushimin e përgjumur të Gravelines, midis Calais dhe Dunkirk, përdoret si vend nisjeje nga pesë prej bandave, zbulon raporti.

Më 11 korrik, një grup i madh emigrantësh pothuajse ekskluzivisht meshkuj u fotografua duke mbajtur një gomone nëpër dallgë dhe duke e lëshuar atë nga plazhi.

Raporti i zbuluar tregon se kalimi ishte organizuar nga bandat Lotus, Colossus ose Hydra. Disa orë më vonë, një numër i madh emigrantësh u sollën në breg nga Forcat Kufitare në Dover, në Kent.

Pavarësisht se plazhi u përcaktua si një epiqendër e kontrabandës së njerëzve, The Mail on Sunday nuk pa asnjë patrullë nga policia franceze kur një gazetar e vizitoi dje.

Elia Carpentier, 20 vjeç, e cila punon në zyrën turistike të Gravelines në bregdet, tregoi se si kishte parë një varkë plot me emigrantë të largohej nga plazhi në orën 19:00 të premten.

“Isha vërtet e befasuar sepse normalisht ata largohen kur perëndon dielli ose në agim. Anija i priste në buzë të bregut. Nuk jam i sigurt se sa hipën, por kishte burra, gra dhe fëmijë në grup”, tha ajo.

Carpentier shtoi se ajo kishte parë ‘më shumë se 100’ emigrantë duke ecur nëpër Gravelines të premten në drekë, ndërsa ajo po shkonte për në punë.

“Ishte ndoshta grupi më i madh që kam parë. Ata nuk e fshehin veten. Policia i la të shkojnë. Më parë, ata do t’i arrestonin për t’i mbajtur të sigurt, por tani ka shumë prej tyre, kështu që i lënë të lëvizin të lirë. Ata vijnë nga Dunkirk me autobus sepse është falas. Kur mbërrijnë ata ecin nëpër qendrën e Gravelines deri në plazh. Ju i njihni kur i shihni pasi priren të qëndrojnë në grupe. Në fund të plazhit ka një kamping dhe përtej tij është një pyll. Ata ngrenë kampin aty për një ose dy netë para se të presin gomonen”, deklaroi ajo.

Deri një vit më parë, metoda e preferuar për trafikimin e njerëzve nëpër Kanal ishte në pjesën e pasme të një kamioni. Por siguria e përmirësuar në portet e Francës dhe Britanisë së Madhe ka rritur rrezikun e zbulimit dhe çmimin që përdorin kontrabandistët e njerëzve.

Ata tani besohet se paguajnë 22,000 £ për të kontrabanduar dikë në një kamion, krahasuar me 5,500 £ për të bërë kalimin me një gomone.

Pas marrjes nën kontroll të pothuajse të gjithë tregut të kokainës në Mbretërinë e Bashkuar, krimi i organizuar shqiptar tashmë ka filluar të dominojë kultivimin e paligjshëm të kanabisit në Britani.

Kriminelët shpesh shfaqin pasurinë e tyre në Facebook dhe TikTok, duke pozuar me grumbuj parash dhe makina luksoze, në një përpjekje për të tërhequr edhe më shumë të rinj që të largohen nga Shqipëria dhe të tentojnë të kalojnë Kanalin.

Trafikantët e qenieve njerëzore reklamojnë shërbimet e tyre edhe në TikTok, ku ka me dhjetëra video që tregojnë shqiptarët duke bërë kalimin. Në një video të postuar muajin e kaluar, një grup i madh burrash shqiptarë shpalosën flamurin e tyre kombëtar ndërsa varka e tyre po shkonte drejt vijës bregdetare angleze.

Mail on Sunday zbulon se Gledis Nano, drejtor i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Shqiptar, muajin e kaluar u takua me shefat e policisë në Agjencinë Kombëtare të Krimit në Londër për të diskutuar mbi kontrabandën e njerëzve dhe mënyrën e goditjes së krimit të organizuar shqiptar.

“Akti i Kombësisë dhe Kufijve e bën vepër penale mbërritjen me vetëdije ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe ne kemi futur dënime të përjetshme për ata që lehtësojnë hyrjen e paligjshme në vend. Që nga futja e aktit janë arrestuar 26 persona”, tha një zëdhënës i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.