Më të bashkuar se kurrë, banorët e këtij qyteti ukrainas të vendosur për të bllokuar kalimin e trupave rusë (VIDEO)

Sot është dita e shtatë e pushtimit të Ukrainës nga Rusia, me sulmet që sa po vijnë edhe po bëhen akoma më agresive.

Përpos trupave ushtarake, njuë numër i konsiderueshëm i civilëve janë duke humbur jetën edhe pse nga Moska thonë që nuk e kanë këtë qëllim.

Populli ukrainas po i jep një leksion Evropës dhe Botës duke u bashkuar dhe rezistuar sulmeve të armikut.

Në rrjetet sociale janë shpërndarë disa video teksa banorët e një qyteti, Enerdogar janë bërë bashkë më shumë se kurrë për të ndaluar kalimin e okupatorëve rus.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022