Më shumë se 140 viktima, momenti tragjik kur shembet ura në Indi (VIDEO)

Mbrëmjen e djeshme India u trondit nga një ngjarje e tragjike, ku të paktën 140 persona humbën jetën pasi një urë u shemb në shtetin Gujarat u shemb.

Pamjet e rëndë kanë marrë “dhenë” në rrjetet sociale. Pak momente para shembjes në pamje duket se mbi urë janë qindra njerëz të cilët mundohen të bëjnë foto.

Pak sekonda me vonë ura fillon të lëkudet derisa kavot këputen./albeu.com

More than 100-year-old Morbi cable bridge which was recently renovated collapsed in Gujarat, India. Many feared dead.

Some people were caught on camera dangerously shaking the overcrowded bridge. pic.twitter.com/xy3EZNbixK

— The Poll Lady (@ThePollLady) October 31, 2022