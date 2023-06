“Më pritën me bukë, kripë e zemër”, ambasadorja Kim falenderon qytetarët shqiptarë, ka dhe një mesazh për ambasadën e SHBA

Ambasadorja amerikane në vendin tonë Yuri Kim, e cila sëshpejti do të largohet nga Shqipëria, ka falenderuar qytetarët shqiptarë për mikëpritjen dhe ngrohtësinë që i kanë dhënë.

Me anë të një statusi në tëitter, Kim shkruan se ndihet krenare që ka vizituar 61 bashkitë e shqipërisë gjatë këtyre 3 viteve, dhe se qytetarët e kanë pritur sic e kanë traditë me bukë e kripë e zemër të hapur.

Ndëkrohë ka publikuar edhe një video të momenteve më të bukura të kaluara në vendin tonë gjatë vizitave në rrethe të ndryshme të Shqipërisë.

Ndërsa ka lënë dhe njëemaazh për ambsadën amerikane, ku ju këkron të tregojnë mirësi dhe mikëpritje për ambasadorin e ri.

Signing off after three and a half years in beautiful Albania! I am proud to say that I visited all 61 municipalities and met thousands of Albanians, who greeted me with bread, salt, and an open heart. 1/2 pic.twitter.com/UzqzgTFncU

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) June 26, 2023