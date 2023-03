“Më preku flokët dhe më tha…”, Jori rrëfen si e ka ngacmuar Cristiano Ronaldo

Gjatë një bisede me Dean, Jori ka treguar historinë se si ish- i dashuri i saj është bërë xheloz për Cristianon dhe se si ky i fundit e ka ngacmuar atë.

“Kur bëhen ato spotet, ai ose ajo nuk do rrijë aty gjithë ditën që të bëjë ato provat. Ne duhet të jemi të gjithë gati kur të vijë ai. Cristiano nuk ka bërë asnjë provë, ka hyrë menjëherë dhe ka thënë ‘çfarë duhet të bëj unë?’. Nuk e ke idenë sa lekë ka marrë për nja gjysmë ore. Gjymë milioni ose një million. Më pas mora telefonin, u ula në një cep dhe fillova të flisja me të dashurin që kam pasur në atë kohë, quhej Simone. I thashë që po pres të bëj sportin dhe e kam me Cristiano Ronaldon. Më mori direkt në telefon dhe më tha: ‘Oo ti tani do më lësh mua, ti e di që ai është ndyrësirë’.

I thashë të rrinte i qetë sepse unë nuk ia varja, ndërsa ai më thoshte ‘ai është ndyrësirë, shkon me shumë femra’ por unë i thoja se është i martuar me Georginën. Në kontratë thuhej se ne nuk mund t’i flisnim Ronaldos, vetëm nëqoftëse na fliste ai ne. Por ta dish çfarë më bëri mua ai. Ndërkohë që Neymari u tregua super profesionist, Cristiano më ngacmonte duke prekur flokët e mia me shpatën që kishte në dorë dhe më tha ‘Ciao bella’ dhe unë thjesht qeshja përbrenda sepse s’mund t’i flisja. Më prekte flokët dhe unë rrija”, tregoi modelja.