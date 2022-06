Më në fund, Kosova dhe Serbia arrijnë marrëveshjen për energjinë

Emsiari i BE-se per dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajcak, ka njoftuar se Kosova dhe Serbia jan pajtuar për miratimin e udhërrëfyesit për zbatimin e Marrëveshjeve për Energjinë.

“Me kënaqësi të njoftoj se Kosova dhe Serbia sapo miratuan Udhërrëfyesin për Zbatimin e Marrëveshjeve të Energjisë në kuadër të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Ky është një hap i madh përpara”, ka shkruar Lajcak./Gazeta Express

Very pleased to announce that Kosovo and Serbia just adopted the Energy Agreements’ Implementation Roadmap in the framework of the EU-facilitated Dialogue. This is a major step forward. pic.twitter.com/QbY3W7uyrs

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 21, 2022