“Me Luizin”, trafikantët përdorin fenomin e BB për të tërhequr klientë për t’i çuar në Angli: Ulet çmimi i “biletës”

Emigrimi i paligjshëm i shqiptarëve drejt Britanisë vijon të tërheqë vëmendjen e mediave angleze, të cilat kanë bërë një hulumtim më të gjërë.

“The Telegraph” ka sjellë sërish në vëmendje çështjen e emigracionit të paligjshëm. Organizatat kriminale shqiptare që përdorin rrjetin social si “Tik Tok”, duket se kanë ulur çmimet për kalimet e emigrantëve.

Bëhet me dije se për kalimet e Kanalit me gomone të vogla shkon deri në 3,000 £ për emigrant.

Që nga tetori numri i shqiptarëve që kalojnë Kanalin ka rënë nën, duke i bërë bandat që kontrabandonin, të ulnin çmimet e tyre me 40 për qind nga vera e kaluar kur mesatarisht ishte 5,000 £ për emigrant.

Ata po e përdorin platformën e mediave sociale TikTok për të promovuar marrëveshje në të cilat fëmijët mund të kalojnë Kanalin falas me një gomone si pjesë e një marrëveshjeje prej 6,000 £ për familjet me dy prindër.

Bandat pretendojnë se kushdo që arrin nuk do të deportohet në Shqipëri dhe ka të ngjarë të lirohet brenda 48 orëve në një përpjekje për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për të anuluar legjislacionin e saj të ri sipas të cilit kushdo që hyn ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar do të deportohet në një vend të tretë si Ruanda.

Zyra e Brendshme ka publikuar gjithashtu fluturimet javore të dëbimit në Shqipëri që nga dhjetori kur Rishi Sunak nënshkroi një marrëveshje të shpejtë largimi me kryeministrin e vendit Edi Rama.

Rreth 500 shqiptarë që kanë hyrë ilegalisht në Britaninë e Madhe janë kthyer që nga fundi i vitit të kaluar.

Ndërkohë vetëm 201 qytetarë mbërritën në Britani të martën. Kalimet totale vitin e kaluar ishin 45,755.

Kontrabandistët po përdorin mediat sociale për të shtyrë marrëveshjet e tyre

Bandat e kontrabandës së njerëzve po përdorin emrin me hashtag të Luiz Ejllit, banor i Big Brother Vip në Shqipëri, në përpjekje për të çuar trafikun në faqet e tyre në TikTok.

Duke përdorur #luizejlli, një reklamë në TikTok në fillim të kësaj jave përdor një foto në sfond të një varke shpëtimi RNLI që zbarkon emigrantët e shpëtuar nga Kanali në Dover dhe u thotë klientëve të mundshëm: “Për të gjithë shqiptarët që janë në Francë. Kontaktoni DM [mesazh direkt]. Çmimi 3000 £. Kalimi nesër.”

I pyetur nga një gazetar shqiptar , bisedë që u mbajt e fshehtë, se cili ishte çmimi për dy të rritur dhe një fëmijë gjashtë vjeç, anëtari i bandës u përgjigj: “6000 £, falas për fëmijën”.

I pyetur për mundësinë e deportimit në Shqipëri, kontrabandisti përgjigjej: “Askush nuk do t’ju kthejë [në Shqipëri]. Ata do t’ju mbajnë vetëm 48 orë në paraburgim dhe më pas do t’ju dërgojnë në hotele.

Vitin e kaluar, shqiptarët përbënin 28 për qind të 45,755 personave që mbërritën me gomone vitin e kaluar.

Një zëdhënës i Home Office tha: “Ne vlerësojmë kontributin e komunitetit shqiptar në shoqërinë britanike. Megjithatë, kemi parë një numër të madh shqiptarësh që rrezikojnë jetën e tyre duke bërë udhëtime të rrezikshme dhe të panevojshme me mjete ilegale. Kjo është arsyeja pse ne nënshkruam një marrëveshje me qeverinë e Shqipërisë për të përgjuar kontrabandistët e njerëzve dhe për të përshpejtuar largimin e atyre që nuk kanë të drejtë ligjore për të qenë në Mbretërinë e Bashkuar, po funksionon qartë.”