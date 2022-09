“Më kërcënoi personalisht!” Vuçiç ankohet te Orban për ministrin e Kosovës

Presidenti i Kosovës, Aleksandër Vuçiç, është ankuar te kryeministri hungarez, Viktor Orban, lidhur me një kërcënim të ardhur nga ministri i Kosovës, Xhelal Zvelça.

Komentet ai i ka bërë teksa ishte në një konferencë të përbashkët me kryeministrin hungarez Viktor Orban.

“Më ka kërcënuar ai piuni i Kurtit. S’kam problem me të, veç le të vazhdojë të kërcënojë”, ka thënë Vuçiç.

Ai tha se e di që ditë të vështira janë para tyre. “Është e rëndësishme që ata kanë gjëra të lehta para tyre. Ata po ia dalin mirë me ndërprerjet e energjisë, është vërtet e lehtë dhe e këndshme për ta, dhe do të jetë vetëm e lehtë dhe e këndshme për ta… Epo, le të kërcënojnë”, ka thënë Vuçiç.

Vuçiç shtoi se i pëlqente gjithmonë kur dikush i kërcënonte dhe se kurrë nuk do të donte që ata të kërcënonim dikë.

“Vetëm le të kërcënojë, le të vazhdojë, ai është shumë i rrezikshëm dhe i rëndësishëm dhe le të vazhdojë me të njëjtin ritëm”, shtoi me ironi Vuçiç.

Sveçla tha se mund “të premtojë” ditë të vështira për Vuçiçin meqë në Kosovë stabiliteti veçse po fuqizohet.

Sveçla foli për shtrirje të rendit dhe ligjit në veri të vendit derisa po komentonte deklaratat e Vuçiçit për Kosovën.

“Sa i takon aspiratave shoviniste të Vuciqit në raport me Kosovën, unë mund t’i premtoj ditë të vështirë, javë të vështira, muaj të vështira për të. Sa i përket stabilitetit të Kosovës, ai stabilitet do të fuqizohet. Rendi dhe ligji veçse do të mbizotërojë atje edhe më shumë. Dhe shumë shpejt ne do t’i ofrojmë shanset që secili qytetar i asaj zone të jetojë i qetë”, tha ai.