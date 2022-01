Me kë parti janë Artan Hoxha dhe Klodiana Lala? Gazetarja e thotë troç! (FOTO LAJM)

Gazetarja e kronikës, Klodiana Lala ka bërë një reagim lidhur me situatën e tensionuar në Partinë Demokratike. Në reagim e saj, Lala ka përmendur edhe gazetarin Artan Hoxha, i cili ishte mbrëmë në Opinion për të folur mbi këtë çështje.

Një komentues e ka “ngacmuar” Lalën duke i thënë se i duket se është me Partinë Demokratike. Këtij komenti, Lala ka zgjedhur t’i përgjigjet.

“Unë e Artan Hoxha vetëm me parti nuk jemi dhe as do jemi. Kostumi i politikës është i pistë vëlla”, i shkruan Lala./albeu.com/