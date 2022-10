“Më e pasur se Mbreti”, kush është “Zonja e Parë” britanike dhe veshjet luksoze që përdor

Trashëgimtarja miliardere do të jetë ‘zonja e parë’ e ardhshme e Downing Street. Zonja Sunak është më e pasur se mbreti falë perandorisë së IT të babait të saj. Trashëgimtarja miliardere dhe bashkëshorti Rishi Sunak kanë një pasuri të përbashkët prej 730 milionë paund. Rishi do të kurorëzohet sot kreu i ri i Partisë Konservatore dhe kryeministër Akshata Murthy u takua me burrin e saj në Stanford dhe dyshja u martuan në vitin 2009 Nëna e dy fëmijëve u kritikua për statusin e saj të taksave ‘jo-shtetërore’ në fillim të këtij viti. Downing Street 10 ka qenë shtëpia e shumë kryeministrave dhe partnerëve të tyre – por çifti që do të zhvendoset në fund të kësaj jave, Rishi Sunak dhe Akshata Murthy, do të jenë më të pasurit që SË1A ka parë ndonjëherë.

Samantha Cameron, gruaja e ish-kryeministrit David dhe ‘zonja e parë’ e Mbretërisë së Bashkuar nga viti 2010 deri në vitin 2016, bëri bujë gjatë periudhës së saj në numrin 10 për pasurinë e madhe që duhej të trashëgonte. Por trashëgimtarja miliardere Akshata, 42 vjeç, thuhet se është më e pasur se Mbreti për shkak të aksioneve të saj prej 430 milionë paundsh në perandorinë e IT të babait të saj.

Rishi, gjithashtu 42 vjeç, gruaja e tij dhe vajzat e tyre Krishna dhe Anushka do të jenë familja e parë hindu që do të zërë shtëpinë e kryeministrit.

Ish-kancelari ka pasur një rritje meteorike në shtatë vitet që kur u bë për herë të parë deputet, dhe tani Akshata është ‘zonja e parë’ e re e Britanisë së Madhe me pasurinë e saj dhe një gardërobë elegante për të krijuar.