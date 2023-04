“Më duket vetja si barrë”, Kiara-Luizit: Më thua që të prish lojën

Luizi dhe kiara kanë diskutuar ditën e sotme në lidhje me ecurinë e tyre deri më tani në “Big Brother VIP”.

Luizi e ka këshilluar Kiarën që të ndryshojë lojën e saj, pasi sipas tij ajo nuk e ka lojën me Efin, por ato të dyja e kanë me banorët e tjerë të shtëpisë dhe se duhet ta shfrytëzojnë në maksikum tani, pasi nuk ka më kohë. Ai shtoi se Kiara nuk ka pse ia bën qejfin të tjerëve, duke debatuar me Efin, apo duke qarë nga kjo situatë.

Kjo e fundit i tha Luizit se i duket vetja si barrë, duke qenë se ai shpeshherë përsërit faktin që po i prishet loja.

Luizi u shpreh se po mos të ishte Kiara, ai nuk do kishte arritur deri në këtë pikë të lojës. Ai i tha Kiarës se paraja, suksesi dhe se çdo gjë tjetër, janë dytësore. Sipas tij, rëndësi ka që ata të jenë bashkë.