Me dronë amerikanë dhe izraelitë, përgjigjia greke ndaj Bayraktarit turk

Teksa tensionet në Egje janë shtuar kohët e fundit, për shkak të mosmarrveshjeve mes Turqisë e Greqisë, edhe militarizimi i këtyre vendeve po rritet vazhdimisht.

E ndërsa Turqia sheh si avantazh dronët e saj Bayraktar, edhe Greqia nga ana tjetër është furnizuar me dronë amerikanë e izraelitë, për të përballuar një agresion të mundshëm nga ana e ushtrisë turke.

Programi për blerjen e mjeteve ajrore pa pilot amerikan MQ-9 Reaper ka filluar të zbatohet – Kontaktet me izraelitët për blerjen e tipit më të avancuar Heron – UAV-të amerikane dhe izraelite janë përgjigja greke ndaj tensionit në rritje të Turqisë, Bayraktar TB2 në Egje, Mesdheun Juglindor dhe Evros.

Pas furnizimit me 24 Rafale franceze, përmirësimit të 84 F-16 në nivel Viper dhe nisjes së përfshirjes së 40 avionëve luftarakë F-35 në Forcat Ajrore, Greqia po përgatitet të bëjë “rilansimin” e madh në fushën e dronëve dhe mjeteve ajrore pa pilot (UAV) duke blerë tre UAV amerikanë të tipit MQ-9 Reaper nga njëra anë dhe nga ana tjetër duke diskutuar me izraelitët blerjen e llojit më të avancuar të Heronit (tashmë të përdorur nga Forcat e Armatosura), Heron-TP, me mundësinë e kryerjes së misioneve sulmuese pasi mund të mbajnë edhe raketa.

Dronët në Egje dhe Mesdheun Juglindor

Në të njëjtën kohë, një aspekt tjetër i forcimit të Forcave të Armatosura me avionë pa pilot lidhet me krijimin e një mjedisi të përshtatshëm operacional në funksion të përfshirjes së F-35 në potencialin e Forcave Ajrore nga viti 2028, si filozofia që rregullon përdorimin e tyre.

Në këtë drejtim, tashmë në fillim të javës, në Komisionin e Pajisjeve të Kuvendit është paraqitur programi për blerjen e tre UAV-ve të tipit MQ-9 Reaper (në greqisht “reaper”), me koston totale të tyre, së bashku me dy kontrollet tokësore.

Kjo do të ketë një kosto prej rreth 340 milionë euro. Këto UAV mund të monitorojnë “armikun” duke transmetuar në kohë reale imazhin e fushës në qendrat e operacionit, të mbledhin informacion, por edhe të marrin pjesë në operacionet e kërkim-shpëtimit, duke pasur aftësinë të qëndrojnë pa karburant në ajër deri në 48 orë dhe rrezja e veprimit deri në Qipro.