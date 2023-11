“Me dhimbje të thellë”, Jul Deda reagon pas ndarjes nga jeta të babait të tij

Aktori i njohur i humorit, Jul Deda ka humbur babanë.

Kolosi shkodran i humorit, Zef Deda ndërroi jetë në moshën 73-vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë.

Juli përmes një postimi në Facebook ka njoftuar për ndarjen nga jeta të babait të tij dhe ka bërë të ditur edhe detajet e ceremonisë mortore.

Jul Deda: Me dhimbje te thelle, ju njoftoj per ndarjen nga jeta te babait tim, Zef Deda. Homazhet do behen neser (e Shtune, 25 Nentor) ne hollin e Teatrit “Migjeni”, qe ishte edhe shtepia e tij e dyte, duke filluar nga ora 09:00. Pas homazheve, ne oren 13:00, kortezhi niset per meshen e drites, me pas percjellja per ne banesen e fundit, ne varrezat e Rrmajit.