Mbytet anija e mallrave me 30 anëtare ekuipazhi në bord në Iran (VIDEO)

Një anije mallrash nga Emiratet e Bashkuara Arabe me 30 anëtare në bord është përmbytur në brigjet e Iranit në rajonin e Gjirit.

Mediat e huaja bëjnë me dije se një zyrtar iranian është shprehur se ka nisur një operacion për të shpëtuar anëtarët e ekuipazhit të saj.

“Një anije mallrash e Emirateve që transportonte automjete u mbyt rreth 50 kilometra nga porti i Assaluyeh në provincën Bushehr dhe është nisur një operacion për të shpëtuar 30 anëtarë të ekuipazhit,” ka thënë ai.

An UAE ship laden with a large cargo of cars sank 30 miles from the Iranian port of Asalouyeh.#Iran‌#Emirates

