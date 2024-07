Mbyllet protesta e opozitës/ Deputetët e PD zhvendosen në selinë blu, Noka: Të enjten mblidhemi para bashkisë

Ka përfunduar pas dy orësh protesta e sotme e opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike dhe një pjesë e qytetarëve protestues e kanë përfunduar tubimin te selia blu.

Deputeti Flamur Noka ka mbajtur një deklaratë për mediat para hyrjes në seli ku tha se protesta e mbrëmjes së sotme ishte madhështore dhe historike. Noka tha se sonte shqiptarët e lirë nuk nënshtrohen dhe duan votën e lire.

Deputeti po ashtu bëri me dije se protestat nuk do të ndalen, ndërsa e radhës do të jetë të enjten e ardhshme, në orën 11:00, para bashkisë së Tiranës.