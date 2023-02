Mbyllet përkohësisht ambasada amerikane në Londër, pakoja e dyshimtë rezulton alarm i rremë

Ambasada amerikane u mbyll gjatë një incidenti sigurie pas një alarmi të rremë, pas raportimeve për një paketë të dyshimtë.

Njerëzve brenda iu tha të qëndronin larg dritareve dhe qentë nuhatës janë parë jashtë ndërtesës.

Ambasada, me qendër në zonën Nine Elms të Londrës, ka thënë që nga ajo kohë se është kthyer në funksionimin normal dhe falënderoi policinë për përgjigjen e tyre.

