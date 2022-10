Mbreti Charles merr vendimin, do të shesë 14 kuaj të mbretëreshës Elizabeth

Mbreti Charles III po shet disa nga kuajt e garës që trashëgoi nga nëna e tij, Mbretëresha Elizabeth II.

Madhëria e saj e ndjerë ishte një kultivues i mprehtë i kuajve të garave, si dhe një vrapuese dhe kalorëse e etur.

Shtëpia e ankandeve Tattersalls në Neëmarket tha se po shiste 14 nga “mares pjellore” të Mbretëreshës Elizabeth II, të hënën.

George tha se shitja e kuajve të Mbretëreshës nuk simbolizonte fundin e lidhjes së familjes mbretërore me garat. Ishte nga babai i saj, Mbreti Xhorxh VI, që Mbretëresha trashëgoi Royal Stud, një qendër për mbarështimin e kuajve të garës në Sandringham që nxori shumë nga fituesit e saj.

Menaxheri i saj i garave John Ëarren tha më parë se kuajt ishin një “ikje e jashtëzakonshme” nga detyrat e tjera dhe mbështetja e saj kishte qenë një nxitje e madhe për garat britanike.

“Jam i sigurt se nëse Mbretëresha nuk do të ishte edukuar për të qenë monarke, ajo do të kishte gjetur një profesion me kuajt. Kjo ishte thjesht në ADN-në e saj,” tha ai./albeu.com