Mbretëria e Bashkuar: Shumica e forcave ruse ndodhem më pak se 50 km larg qendrës së Kievit

Pjesa më e madhe e forcave ruse që përparojnë në kryeqytetin e Ukrainës Kiev janë më shumë se 50 km nga qendra e qytetit, thotë Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar.

Read below for an update from Defence Intelligence: pic.twitter.com/blwf1hv0bq

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2022