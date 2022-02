Dita e dytë e luftës Rusi – Ukrainë, çfarë duhet të dini deri më tani

Shumë gjëra kanë ndodhur në Ukrainë sot, por albeu.com më poshtë ju disa nga zhvillimet më të fundit:

-Presidenti rus Vladimir Putin i bën thirrje ushtrisë ukrainase që të marrë pushtetin nga qeveria e tyre.

-Ministria ruse e Mbrojtjes thotë se forcat e saj kanë marrë kontrollin e aeroportit kyç Hostomel pranë Kievit. Ministria pretendon se 200 trupa nga njësitë speciale të Ukrainës u vranë dhe nuk pati viktima ruse. Megjithatë, shirat nuk janë konfirmuar, raporton BBC.

-Automjetet ushtarake ukrainase kanë hyrë në Kiev për të mbrojtur qytetin nga afrimi i trupave ruse.

-Dhe ministria e brendshme thotë se 18,000 armë u janë dhënë vullnetarëve, së bashku me udhëzimet për të bërë bomba molotov.

-Rreth 450 ushtarë rusë dhe 194 ukrainas, përfshirë 57 civilë, janë vrarë që nga fillimi i pushtimit, u tha deputetëve ministri i Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuar.

-Ukraina thotë se më shumë se 1000 rusë kanë vdekur që nga pushtimi – përsëri, e paverifikuar, raporton BBC.

-Kremlini thotë se Rusia është gati për bisedime me Ukrainën në Minsk.

-Fokusi në bisedimet do të jetë në deklarimin e Ukrainës për një “status neutral”, i cili do të përfshijë “demilitarizimin”, por nuk ka asnjë provë që Ukraina do të pranonte bisedimet mbi këtë bazë.

-Polonia po përgatitet të mbyllë hapësirën e saj ajrore për linjat ajrore ruse.

-Agjencia e OKB-së për refugjatët vlerëson se rreth 100,000 njerëz janë tashmë të zhvendosur, por beson se deri në pesë milionë mund të përpiqen të ikin jashtë vendit ndërsa konflikti përshkallëzohet./albeu.com